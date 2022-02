Peligro en Wisconsin: en alerta por tormenta de nieve inminente

Las personas de todo el sureste y otras partes de Wisconsin recibieron una alerta de emergencia en sus teléfonos la noche del 18 de febrero de 2022, advirtiéndoles de una tormenta de nieve inminente.

¿Qué es una tormenta de nieve? ¿Cuál es el significado de la alerta?

Según Channel 3000, la advertencia desconcertó a algunas personas porque es nueva. El Servicio Meteorológico Nacional nunca antes había emitido una advertencia similar enviada a teléfonos celulares.

I just got a "snow squall" weather alert ⚠️ on my phone for the first time ever. Wisconsin is weird. #Wisconsin #snowsquall — Sarahndipity LPN (@MamaNurse15) February 18, 2022

“He vivido en Wisconsin casi toda mi vida y nunca he recibido una alerta de emergencia por una tormenta de nieve”, escribió un hombre en Twitter.

La gente compartió fotos y videos de la tormenta de nieve en Twitter.

Esto es lo que necesita saber:

Una tormenta de nieve es como una ‘mini ventisca’

I’ve lived in Wisconsin almost my entire life and I have never gotten an emergency alert for a snow squall pic.twitter.com/eO5zCaXs1O — Sean Stephenson (@sgstephenson) February 19, 2022

WISN-TV definió una tormenta de nieve como “como una mini ventisca, y generalmente duran de 30 a 60 minutos”. Después de la tormenta de nieve, hubo condiciones tempestuosas, con nieve en las carreteras, en algunas áreas del sureste de Wisconsin, pero no parecía una gran tormenta de nieve.

Las ráfagas de nieve son “intensas ráfagas de nieve de moderadas a fuertes de corta duración” que causan “una rápida reducción en la visibilidad y condiciones de desvanecimiento debido a las ráfagas de viento”. Están “asociados con fuertes frentes fríos que traen aire del Ártico durante el invierno”, dice el Servicio Meteorológico Nacional.





Play



NWS State College Snow Squall Safety Video Pennsylvania sees many forms of hazardous winter weather, including snow squalls. A snow squall is a brief but intense period of heavy snow (up to 2 inches in 30 minutes), strong winds (30+ mph), and whiteout conditions (visibility less than ¼ mile). Snow squalls often occur on days with otherwise partly cloudy skies. Coming on… 2021-11-09T00:17:36Z

Pueden provocar que las carreteras se vuelvan heladas y resbaladizas en cuestión de minutos, lo que se conoce como “congelación repentina”, y “a menudo conducen a accidentes de reacción en cadena y viajes traicioneros”, según El Servicio Meteorológico Nacional.

Según WISN-TV, las alertas de chubascos de nieve se envían a teléfonos celulares a un área geográfica específica, a veces más pequeña que un condado, y similar a una alerta meteorológica de tormenta eléctrica.

La Universidad de Wisconsin-Milwaukee también emitió la advertencia de chubasco de nieve, escribiendo: “UWM Safe Alert: Advertencia de chubasco de nieve hasta las 8:30 PM para los condados de Milwaukee, Waukesha y Washington. ¡Reduzca la velocidad o retrase el viaje! Esté preparado para una visibilidad casi nula y carreteras heladas con mucha nieve”.

Las tormentas de nieve son “uno de los fenómenos meteorológicos invernales más peligrosos”, advierte el Servicio Meteorológico Nacional

We are having a snow squall here where I live. Southern Wisconsin. Just got a weather alert on my phone. First time ever! I also just heard thunder! pic.twitter.com/KN5CAkTTrO — Bethyblue🌊 (@PCsunset) February 19, 2022

Las ráfagas de nieve pueden ser muy peligrosas. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que “las borrascas de nieve son uno de los fenómenos meteorológicos invernales más peligrosos”.

El Servicio Meteorológico continúa: “Las borrascas de nieve a menudo se asocian con fuertes frentes fríos y son un peligro clave para el clima invernal. Las condiciones repentinas de apagón, las ráfagas de viento y la caída de las temperaturas producen carreteras heladas en solo unos minutos. No hay un lugar seguro en una carretera durante una tormenta de nieve”.

my thoughts as soon as a weather alert for a "snow squall" popped up yesterday in Wisconsin pic.twitter.com/XXNcebHz8V — POOPSCRUFFIN4U (@POOPSCRUFFIN4U) February 19, 2022

NWS explica: “Una tormenta de nieve es similar a una tormenta de verano con fuertes precipitaciones en un corto período de tiempo y fuertes vientos. Las tormentas eléctricas pueden producir inundaciones debido a las fuertes lluvias, pero las carreteras heladas que resultan de las ráfagas de nieve suelen ser mucho más peligrosas”.

Puede ver la página de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional para el área de Milwaukee, Wisconsin, aquí.

Las áreas que recibieron las alertas incluyeron el centro y el este de Wisconsin.

ALERT: Snow Squall Warnings have been issued through 7PM for a large chunk of central/eastern Wisconsin. The biggest threat will be near whiteout conditions at times. Travel will be extremely dangerous in this region! @SpectrumNews1WI #wiwx pic.twitter.com/gmQeI7aAdd — Matt Jones (@mattjoneswx) February 19, 2022

El sureste de Wisconsin también recibió la alerta de tormenta de nieve.