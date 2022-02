Arrestan a sujeto que atacó a martillazos a una mujer en el metro de NY: ¿Quién es?

El jueves pasado casi a la media noche, la policía de Nueva York reportó el brutal ataque de una mujer de 57 años, quien fue agredida a martillazos en la cabeza, por parte de un hombre que la siguió hasta la estación del metro de Queens Plaza, donde la robó.

Y tras un intenso operativo de seguimiento para dar con el paradero del violento atacante, el NYPD informó que logró arrestar al sujeto, quien fue identificado como William Blount, de 57 años.

Así lo dio a conocer este domingo el periódico NY Post, donde se reportó que el presunto agresor quien vive en Astoria, Queens, es un delincuente con un largo historial de más de media docena de arrestos previos.

El citado medio agregó que el detenido tiene récord criminal por robo y posesión criminal de sustancias controladas, y además cumplió una condena en la cárcel en la década de 1980, por acusaciones relacionadas con intento de venta criminal de una sustancia controlada.

Tras el ataque a la mujer, identificada como Nina Rothschild, de 57 años, una investigadora científica que trabaja con el Departamento de Salud de la Ciudad, a una calle del sitio del ataque, la mujer fue abandonada por el sujeto en estado crítico, y se encuentra hospitalizada.





Las autoridades revelaron que el detenido enfrenta cargos de intento de asesinato, robo y asalto.

El hecho ocurrió el jueves pasado a las 11:27 de la noche, cuando la víctima dejaba su trabajo y se dirigía a su casa.

El Post aseguró que el hombre arrestado se llevó en su huída el bolso de la mujer, que contenía dos teléfonos celulares, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

Sobre el estado de la víctima, quien fue llevada al Weill Cornell Medical, el hermano de la mujer aseguró que se está recuperando satisfactoriamente, aunque todavía tiene problemas de coordinación y equilibrio.

La policía del NYPD aseguró que la misma noche del ataque de la científica, se registró otro incidente violento en el tren R, cuando un hombre fue golpeado en la cabeza por dos agresores.

El hombre herido, de 35 años, fue transladado al Hospital Elmhurst, de Queens, en condición estable.

En lo que va del año los delitos violentos en el Subway de la ciudad de Nueva York se han incrementado en más del 65%.

La policía ha desplegado más de 2,500 uniformados en diferentes estaciones del metro, a fin de contrarrestar la delincuencia.