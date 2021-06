Mujer furiosa en un Spa por ingreso de persona transgénero al baño de damas: [VIDEOS]

El furioso reclamo de una mujer en el Wi Spa Los Angeles, debido al ingreso de una persona transgénero al baño de damas, fue captado en video y se volvió viral después de publicarse en Reddit.

La grabación se publicó por primera vez en la página r/actualpublicfreakout de Reddit, el 28 de junio de 2021. “La mujer está molesta porque una mujer transgénero puede ingresar al baño de mujeres en un spa”, se tituló el video en la red social.

El video captura el extenso reclamo de una mujer que estaba molesta porque una persona transgénero estaba en lo que ella describió como “un área de mujeres”. Puedes ver la grabación a continuación, pero ten en cuenta que a algunas personas les puede resultar perturbador escucharlo.

¿Qué es Wi Spa? “Ven a disfrutar de un estilo antiguo coreano en remojo. Hospédese para recibir un tratamiento de nuestra amplia selección de servicios de spa modernos y globales. Regrese con frecuencia. Wi Spa ofrece máxima relajación y restauración las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, promociona su sitio web. “Ingrese a nuestras amplias instalaciones en el corazón de Los Ángeles y déjese transportar por nuestros baños fríos y calientes y salas de sauna progresivas especializadas. Agrega un masaje, un exfoliante corporal o facial”.

Esto es lo que debes saber:

La mujer increpó a un empleado del Wi Spa durante varios minutos

Al principio, se ve a la mujer no identificada interactuando con un empleado del Wi Spa en el mostrador.

“Wi spa, así que está bien, solo quiero ser claro contigo, está bien que un hombre vaya a la sección de mujeres, muestre su pene a las niñas, tu spa, Wi spa lo aprueba”, exclama la mujer.

Ella continuó: “¿Puede quedarse allí? ¿Cuál es su orientación sexual? Veo un pene. Eso me deja saber que es un hombre. No es una mujer. No es una mujer. No es una mujer, cariño. Las chicas de ahí abajo, otras mujeres que están muy ofendidas por lo que acaban de ver y tú no hiciste absolutamente nada, te pusiste del lado de él. Wi spa está de acuerdo”, dijo.

El empleado sacó a relucir la ley. “¿Qué ley?”, cuestionó la mujer, diciéndole a otra mujer: “Recupera tu dinero… él no es una mujer”.

Según KVK Lawyers.com, “California ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia en la lucha contra la discriminación contra la comunidad LGBT. La Ley de Derechos Civiles de Unruh de 1959, fue interpretada en 1984 en Rolon v. Kulwitzky para prohibir la discriminación por parte de empresas contra personas por motivos de orientación sexual. En 2000, AB 1001 reformó la Ley de Vivienda y Empleo Justo de California de 1959 y amplió las protecciones de empleo, vivienda y crédito para la comunidad LGBT. La ley se amplió para proteger a las personas transgénero de la discriminación injusta en 2003”.

Un cliente se acercó a la mujer y cuestionó su reclamo

Un hombre se acercó a la mujer en un momento y le mencionó que la persona en cuestión era transgénero

“Estás siendo una idiota”, le dijo a la mujer.

“Soy una mujer que sabe defender mis derechos”, replicó la furiosa clienta. “Tengo derecho a sentirme cómoda sin que un hombre se exponga. No es transgénero; tiene un pene como tú. No está bien”.

Ella continuó: “Es traumatizante ver eso. Soy una mujer… Me han dicho que este es un lugar para mujeres. Tiene pene y testículos. Es un hombre. Tienes uno, eres un hombre”.

Otra mujer intervino: “Si fuéramos a la sección de hombres con nuestra anatomía…”

La primera mujer agregó: “Para mí y para muchas otras mujeres, no nos sentimos cómodas y no está bien. Esto no está bien, te lo diré mucho. Debe ser difícil no ser un hombre de verdad, eh, inténtalo”.

El video también se compartió en Instagram, donde se subtituló: “Hombre desnudo permitido en el spa de día para mujeres en Los Ángeles. Boicot Wi Spa !!! ¡Todos llamen a Wi Spa y quéjense!”.

