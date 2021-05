Warren Jeffs, el líder sectario que abusó de menores: ¿qué condena cumple?

El líder de la secta Warren Jeffs, el notorio líder de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia FLDS), tenía docenas de esposas, casi 80, y más de 50 hijos. Es hijo de Rulon Jeffs, el hombre que se convirtió en el primer líder único de la Iglesia FLDS en 1988.

Jeffs fue sentenciado a cadena perpetua más 20 años en 2011 después de que fuera declarado culpable de dos delitos graves de violación a menores. Jeffs negó las acusaciones y todavía está tras las rejas.

La historia de la familia Jeffs y el FLDS se exploró en un capítulo de mayo de 2020 de Dateline de NBC. Puedes recuperar el episodio aquí. Hablaron específicamente sobre la historia de Rebecca Musser, una ex miembro de la iglesia que desertó y fue una de las principales testigos en el caso contra Jeffs. Anteriormente estuvo casada con el padre de Jeffs, Rulon. Ella tenía 19 años y Rulon 85 cuando se casaron.

Para obtener más información sobre Jeffs y su familia, continúe leyendo a continuación para conocer cinco datos básicos:

1. Roy Jeffs fue el primero de los hijos de Jeffs en dejar el FLDS

Roy Jeffs fue el primer hijo del líder de la secta en dejar el FLDS. “Definitivamente me tomó un par de años pensarlo antes de que tuviera el valor de hacerlo”, dijo en una entrevista de 2018 con USA Today.

A lo largo de su vida, Warren Jeffs abusó sexual y mentalmente de Roy. Lo mantuvo separado de sus hermanos y de su madre, y Roy temía que le hiciera lo mismo a su esposa si se casaba. “Si finalmente me caso aquí en la FLDS, viviré con el temor constante de que mi padre se lleve a mi familia porque le había hecho eso a casi todos los hombres”, dijo Roy Jeffs a USA Today.

Roy Jeffs se dio cuenta de que su padre había abusado sexualmente de él después de escuchar las historias de su hermana. “Todos esos años pensé que era mi culpa”, dijo Roy Jeffs. “Él me tocó”.

2. En 2019, Roy Jeffs se suicidó

Su hermana, Rachel Jeffs, anunció la muerte de Roy en una publicación de Facebook en mayo de 2019. “Mi corazón está apesadumbrado y me entristece decir que mi hermano, Leroy Jeffs, de 26 años, murió el miércoles 29 de mayo de 2019. “Su padre, Warren Jeffs, lo trató peor que todos mis hermanos”.

“No permitió que Roy creciera con sus hermanos y lo mantuvo escondido en casas la mayor parte de su vida, diciéndole a la familia que Roy era un chico malo y trató de ponernos en su contra”, escribió Rachel.

Estaba orgullosa del hombre en el que Roy se había convertido. “Estoy orgullosa de Roy por el coraje que ha demostrado al ser el primero de mis hermanos en dejar el culto FLDS y tratar de descubrir la vida lo mejor que pudo. Roy era divertido, alegre y siempre se reía”, escribió. “¡Serás recordado y extrañado hermano!”

Associated Press confirmó que su muerte fue un suicidio.

3. Raymond Jeffs está más feliz desde que dejó la iglesia

Raymond Jeffs, uno de la casi docena de hijos del líder que dejaron el FLDS, no se arrepiente de haber dejado la iglesia.

En una entrevista de 2018 con USA Today, dijo que era “básicamente como ir a un mundo completamente nuevo”.

“No quiero volver nunca a ese estilo de vida”, continuó. “Estoy 100 veces más feliz desde que me fui”.

Descubrir que su padre abusaba de sus hermanas lo motivó a dejar la iglesia. En 2018, Raymond escribió un mensaje críptico sobre la confianza. “Si he aprendido algo en la vida hasta ahora, es que no puedes confiar en nadie, pero asegúrate de tener el control de tu propia felicidad y de no depender de ninguna otra persona para traer esa felicidad a tu vida”, dijo. Tuiteó: “Ve a ganar en la vida y siéntete orgulloso. Eres el único que importa”.

En otro mensaje, Raymond habló sobre no darse por vencido. “Incluso si las cosas se ponen difíciles, manténgase a un ritmo constante y concéntrese en el tema más importante”, escribió.

4. A Rachel Jeffs le gustaría volver a conectarse con todos sus hermanos

Rachel Jeffs, una de las hijas de Warren Jeffs que abandonó la iglesia, es muy activa en las redes sociales. Twittea con regularidad, escribe actualizaciones en Facebook y tiene un blog. También escribió un libro sobre la iglesia, llamado Breaking Free.

En una publicación de blog, habló sobre por qué la gente permanece en una secta. “A los miembros del culto innato se les enseña desde el nacimiento que su forma de vida es la única forma correcta, que el resto de la gente en el mundo está perdida para. Se les enseña a despreciar a la gente del mundo y sus tradiciones”.

Ella agregó: “Los líderes de las sectas a menudo prevalecen a través de amenazas, intimidando a sus seguidores a través del poder del miedo por la pérdida de su salvación, diciéndoles que el infierno espera a todos aquellos que no obedezcan sus estrictas enseñanzas”.

En otro, habló sobre volver a conectarse con sus hermanos y dijo que espera que todos estén libres pronto. “8 hermanos, 3 hermanas… mi familia libre está creciendo. #hopetheyallescape”, escribió el 3 de abril.“Dios nos permite atravesar la oscuridad para que podamos estar agradecidos por la luz. Él te ayudará”.

5. Una de las esposas de Warren Jeffs convirtió su sede en un refugio para mujeres

Brielle Decker se casó con Jeffs cuando tenía 18 años, convirtiéndose en su 65ª esposa. Convirtió la casa donde vivía con Jeffs en Short Creek en una casa segura para las mujeres que huyen del FLDS, escribió The Guardian en un informe exclusivo de 2018.

Pudo comprar la mansión de 44 habitaciones después de que los activos de Jeff fueran confiscados y tomados por el estado. Decker le preguntó al estado si podía comprar la casa y dijo que quería usarla como refugio. Le dieron un descuento de $ 800,000 para comprar la propiedad, pagando $ 400,000 por ella, escribió The Guardian.

A pesar de que Jeffs fue encarcelado en 2011, la iglesia todavía existe. Las estimaciones sitúan el número de miembros en 10.000. Cuando se le preguntó si pensaba que el FLDS se estaba disolviendo, Decker le dijo a The Guardian que el ritmo de disolución estaba siendo lento.