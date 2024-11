Hija trans de Elon Musk se va de Estados Unidos tras triunfo de Trump

Xavier Alexander Musk, hijo del magnate y empresario Elonk Musk hasta el año 2020 cuando cambio su identidad a Vivian Jenna Wilson, anunció que tras salir ganador en las elecciones del pasado martes 5 de noviembre el republicano Donald Trump, se exiliara voluntariamente de los Estados Unidos, para ir a un lugar en donde la comunidad LGTBIQ + sea reconocida, así lo informó el medio Hindustan Times.

🇺🇸 Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk, aseguró que piensa exiliarse de Estados Unidos tras la victoria de Donald… Publicado por CHV Noticias en Viernes, 8 de noviembre de 2024

“Lo he pensado mucho tiempo pero ayer se confirmó. Ya no veo mi futuro en Estados Unidos”, explicó Vivian Jenna Wilson, de 20 años de edad. A su parecer, el “problema” va más allá de los cuatro años que pueda volver a estar Donald Trump en la Casa Blanca, porque “la gente que conscientemente votó por él no va a desparecer de repente”.

La hija trans de Elon Musk, de quien está distanciada y que, según el multimillonario propietario de Tesla, “murió a causa del virus de la mentalidad progresista”, prometió abandonar Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump.

La relación padre e hija está rota

Vivian Jenna Wilson, la hija transexual del hombre más rico del mundo, Elon Musk, anunció que planea autoexiliarse de… Publicado por Reporte Índigo en Jueves, 7 de noviembre de 2024

Vivian Jenna Wilson, de 20 años, rompió todo contacto con su papa en el año 2022, cuando decidió cambiar de género y su nombre para cortar cualquier vínculo familiar con él y sus negocios, Space X y Tesla. El apellido Vivian Jenna Wilson lo tomó de la primera pareja de Musk y madre de cinco de sus siete hijos, Justine Wilson.

“Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma”, escribió la joven en su momento en su solicitud presentada al día siguiente de cumplir los 18 años, según Clarín.

En otro post a los medios de comunicación escribió: “Ver a los miembros adultos de mi ex-’familia’ en la esfera de los medios y Twitter – recientemente me hace feliz de no haber desarrollado mi predisposición genética de aparentemente no tener una jodida columna vertebral. Eso es todo”

Y es que de acuerdo con Infobae, y según las declaraciones de Vivian Jenna Wilson, el dueño de X no solo no apoyó su transición, sino que a menudo mostraba actitudes críticas hacia ella desde su infancia, cuando ella empezó a mostrar lo que él consideraba rasgos “afeminados”. La joven describió en entrevistas cómo su padre la reprendía por su tono de voz y la presionaba de forma constante, calificándolo como un comportamiento frío y cruel que, asegura, tuvo un impacto duradero en su vida.

Elon Musk dijo que era un virus contagioso

Elon Musk quien se refirió de este “problema” dijo que su hijo había sido contagiado por el pensamiento “neomarxistas” de las exclusivas escuelas y universidades privadas.

De hecho en una conversación con el biógrafo Walter Isaacson, Elon Musk sostuvo que la Escuela de Artes y Ciencias Crossroads en Santa Mónica había “infectado” a Vivian Jenna Wilson con el “virus Woke”. “Pasó del socialismo a convertirse en una comunista completa y en pensar que cualquiera que sea rico es malo”, lamentó Musk, cuyo patrimonio neto se calcula en 285,600 millones de dólares.

Elon Musk añadió que la ruptura con Vivian Jenna Wilson fue más dolorosa que la pérdida de su primer hijo, Nevada, quien falleció en la infancia. Ahora, después de la reelección de Donald Trump, quiere desvincularse también de Estados Unidos. Su padre respaldó públicamente la exitosa campaña del presidente electo.

👉🏼 El magnate sudafricano Elon Musk habló sobre su hija Vivian Jenna Wilson, quien asumió hace dos años su identidad… Publicado por CHV Noticias en Martes, 23 de julio de 2024

Finalmente, según La Republica, el empresario que financió con cerca de 120 millones de dólares la actual campaña y apareció en varios mítines políticos manifestando todo su apoyo al ahora nuevo jefe de la Casa Blanca, está considerado por el ejecutivo como uno de los funcionarios de su gabinete del cual ha dicho podría ocupar un cargo de responsabilidad en algún organismo de eficiencia gubernamental.

