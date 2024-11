Videos de Sean “Diddy” Combs involucran a ocho famosos y dos menores de edad

Un testigo de la corte en la investigación de Sean “Diddy” Combs dice que tiene “al menos ocho cintas de sexo que involucran a ocho celebridades”, según NewsNation.

Page Six describió a las celebridades en cuestión, que no fueron nombradas, como “personas de primera línea”. The Music Essentials calificó las acusaciones de “impactantes”.

Courtney Burgess hizo las acusaciones en el programa “Banfield” de NewsNation el 31 de octubre. Según NewsNation, dijo que le “dieron 11 memorias USB” que contenían las cintas y que “dos o tres” de las celebridades eran menores de edad.

NewsNation informó que Burgess ha testificado ante un gran jurado que investiga a Combs en el Distrito Sur de Nueva York, y describió a las ocho celebridades como “víctimas” de Combs. Burgess dijo a NewsNation que Kim Porter, la exnovia de Combs, ahora fallecida, le dio las memorias USB.

Ariel Mitchell, el abogado de Burgess, dijo a NewsNation que las cintas “cuentan la historia de lo que Sean “Diddy” Combs ha hecho durante los últimos 30 años. Sus actividades desviadas”.

Un destacado abogado penalista no cree que las acusaciones de Courtney Burgess pasen la “prueba del olfato”

Sin embargo, el abogado defensor Mark Geragos, cuya hija representa a Combs, dijo en el programa de “Cuomo” que “no se cree” las acusaciones de Burgess, según NewsNation.

“Creo que los fiscales creen que no pasó la prueba del olfato, y sospecho que los fiscales lo llevaron ante el gran jurado porque no creo que nadie se crea lo que está vendiendo”, dijo Geragos, según informó NewsNation.

El New York Post informó anteriormente que una celebridad masculina de primera línea estaba molesta porque una cinta estaba “vendiéndose a los medios de comunicación”. Esa celebridad no fue nombrada, y no está claro si esa cinta está relacionada con las acusaciones de Burgess.

“Es un detonante”, dijo una fuente a The Post. “Se siente como una traición y una violación, y está causando muchos problemas. Trae algunos recuerdos realmente perturbadores y malos”.

Fuentes policiales dijeron a The Post que creen que Sean “Diddy” Combs grabó videos y agregaron: “Hay nombres reconocibles, pero no confirmaré ninguna de sus identidades. Pero es más que solo eso”.

El perfil de Amazon Prime de Burgess dice: “Hola, mi nombre es Courtney Burgess. He estado en el negocio del entretenimiento durante 28 años. Mi primer grupo fue The Artifacts Hussain Fatal (Tupac). Mi primer libro es N 2Tha Gutter, es sobre Tupac”.

El 17 de septiembre se publicó una acusación formal contra Combs. La acusación formal lo acusa de crimen organizado y lo acusa de haber “abusado, amenazado y coaccionado a mujeres y otras personas a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta”.

Courtney Burgess ha recibido una citación para que entregue “todos los registros”, incluidos los archivos “que muestran a Sean “Diddy” Combs”, según un informe

Page Six informó que las cintas involucran a seis celebridades masculinas y dos estrellas femeninas.

Según Page Six, Burgess dice que las celebridades parecían estar “bajo la influencia” y victimizadas.

TMZ informó que Burgess afirma que tiene las “memorias reales” de Porter, y señaló que fue citado para testificar ante el gran jurado de Sean “Diddy” Combs.

Burgess le dijo a TMZ que fue “inicialmente contactado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional”. Según TMZ, la citación de los fiscales federales “le pidió a Burgess que entregara todos los registros, incluidas las memorias USB, los discos duros, los dispositivos de almacenamiento electrónico o los dispositivos que contienen videos y/u otros archivos que representan a Sean “Diddy” Combs”.

Porter murió en 2018. El informe de la autopsia, que Heavy obtuvo de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, detalla cómo Porter se sentía enferma por síntomas similares a los de la gripe antes de morir.

