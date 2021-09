El devastador vídeo viral que muestra los efectos de la droga en EE.UU. [VER]

Una de las naciones con las que muchos sueñan con vivir y cumplir el sueño americano es Estados Unidos, considerado uno de los países con mayores oportunidades laborales para formalizar una vida digna y de calidad junto tu familia.

A pesar de que esta concepción es cierta en un gran porcentaje, también existe el lado negativo y cara oscura de la sociedad la cual vive consumida en un mundo deplorable, en el cual se ve la pobreza, delincuencia y drogadicción.

Este es el caso de la ciudad de Filadelfia, estado de Pensilvania al noreste de EE.UU, lugar que está siendo el foco de miradas al rededor del mundo, debido a un escalofriante y cruel, pero real video, que se vitalizó en la últimas horas por medio de redes sociales, en donde se puede ver claramente el estado de habitantes de calle consumidos totalmente por las drogas. ¡Los zombies de Filadelfia!

Se trata de las calles de Kensington, un barrio ubicado en Filadelfia, lugar en el que se ven habitantes de calle, consumidos por la drogadicción, es especial por drogas como la heroína y el fentanilo.

El vídeo publicado el 5 de septiembre en Twitter acumula más de cuatro millones de visualizaciones, aunque el video original fue publicado el 30 de agosto de 2021, en Youtube por Kim Gary, quien lleva meses documentando la situación de este barrio en Filadelfia, el cual también presenta un alto indice de criminalidad.

En las imágenes, las cuales son bastante importantes, se puede ver como estas personas, consumidas por la heroína y otras sustancias, caminan de un lado a otro en especie de ‘cámara lenta’ sin dejar caerse al suelo. Es por esta manera en que encorvan su cuerpo y su mirada es tan vacía, que muchos usuarios han comentado en las redes que “parecen zombies”, quedando sorprendidos por el estado de las personas en condición de calle, que están sumidas en un mundo de drogadicción.

“Este vecindario de Filadelfia es supuestamente el mercado de narcóticos al aire libre más grande de heroína en la costa este, con muchos residentes vecinos que acuden en masa al área en busca de heroína y otros opioides”, se lee en la descripción del video que se publicó el sábado 5 de septiembre.

Desde hace ya algún tiempo este pequeño barrio de la ciudad de Filadelfia se han vuelto el epicentro de gente sin hogar que se refugia en las drogas, transformando este vecindario en uno de los principales centros de distribución de drogas ilegales, en donde se han presentado altas tasas de mortalidad por sobredosis. Y ante tal situación, las autoridades al parecer, hacen caso omiso. Algunos residentes del vecindario han denunciado la permisividad policial y municipal de estas practicas.





¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un potente analgésico y anestésico de la familia de los opiáceos que ha sido considerado 50 veces más poderoso que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Este medicamento suele utilizarse para el tratamiento de dolores agudos, a menudo asociados al cáncer, pero también como apoyo e inducción de la anestesia general durante cirugías, por lo cual no es peligroso cuando es utilizado bajo las recomendaciones de un profesional.

Pero, esta sustancia en su mal uso, es utilizado para potenciar los efectos de otras drogas lo cual puede generar un efecto mortal. De acuerdo con El Horizonte, en el año 2016, este compuesto fue responsable del 29 % de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

En el año 2017, la BBC publicó un reportaje sobre la droga en Kesington. “El suelo es un mar de jeringas y agujas usadas y de cucharas quemadas. Los consumidores se reúnen alrededor de una mesa de madera para preparar las jeringas, atarse los torniquetes y golpearse los brazos en busca de venas para pinchar”, relato en su momento el periodista.

Finalmente, de acuerdo con información de OK Diario, El año pasado 2020, durante la pandemia causada por el virus del coronavirus, fallecieron unas 93.000 personas en Estados Unidos a causa de sobredosis. Con respecto a este dato los muertos a causa de la drogadicción fueron al menos de una sexta parte de los que murieron por Covid-19 durante el mismo periodo de tiempo. Funcionarios de los CDC han dicho que el aumento está siendo impulsado por la prevalencia letal del fentanilo y los estadounidenses estresados debido a la pandemia de Covid-19.

