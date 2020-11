[VIDEO] ¿Viste el espectacular triple de Barack Obama?

El ex presidente Barack Obama se unió al ex vicepresidente Joe Biden en la campaña electoral durante el último fin de semana antes de las elecciones presidenciales de 2020. Y un momento de frivolidad durante una visita en Flint, Michigan, se ha vuelto viral.

El ex mandatario mostró sus habilidades de baloncesto al anotar un tiro de tres puntos mientras un equipo se preparaba para salir, lo que provocó exclamaciones del staff impresionados.

so this was absolutely insane pic.twitter.com/W4JL6LQZxq — Olivia Raisner (@OliviaRaisner) October 31, 2020

Una asesora de campaña de Biden, Olivia Raisner, compartió el breve vídeo en Twitter justo antes de las 6:30 p.m. el 31 de octubre y se hizo rápidamente viral. Al momento de escribir estas líneas, el tweet ha acumulado ya más de 18 millones de visitas.

Esto es lo que necesitas saber:

Obama volvió a publicar el vídeo junto con un mensaje que animaba a la gente a votar

Como señaló en Twitter el escritor del New York Times, Sopan Deb, el tiro no era fácil considerando que Obama llevaba zapatos de vestir y un abrigo en ese momento. También se puede decir que no había calentado antes de tirar.

Biden, que también lleva una mascarilla, entra en escena y sigue exclamando: “¡Whoa!”. Obama compartió una versión un poco más larga del vídeo en su propia cuenta de Twitter, que muestra a Biden gritando dos veces: “¡Totalmente limpia!”. Obama responde en broma: “¡Para no creértelo!”.

Obama usó el vídeo para animar a la gente a votar. Escribió, “Lanza tu tiro” y publicó un enlace a IWillVote.com. El sitio, que está financiado por el Comité Nacional Demócrata, proporciona información como lugares de votación y una herramienta que permite a las personas verificar el estado del registro de votantes.

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! 👌🏾 https://t.co/8pZzXLJIJj — LeBron James (@KingJames) October 31, 2020

La estrella de la NBA, LeBron James, estuvo entre los fanáticos que comentaron el tiro de Obama. James bromeó en Twitter: “¡¡¿Por qué hemos tardado tanto en conocer tu habilidad, amigo mío!! ¿¿Eso es lo que sabes hacer eh?? Ok ok, ya veo. ¡Apuesto por ti!”.

Obama jugaba en un equipo de baloncesto de campeonato en la escuela secundaria

Obama es un jugador de basket de toda la vida. Jugó en los equipos JV y universitario durante su adolescencia en la Escuela Punahou, una escuela preparatoria privada en Honolulu, a finales de la década de 1970. Como informó NBC News en 2017, los compañeros de equipo y entrenadores de Obama lo llamaban “Barry”.

Can’t get enough of the best President ever. pic.twitter.com/OBkq6vNotL — who?, what? (@pannlewis44) November 1, 2020

Uno de los antiguos compañeros de equipo de Obama, Darin Maurer, le dijo a la cadena NBC que él y “Barry” se encontraban un parque después del entrenamiento y seguían jugando. Su compañero de equipo Tom Topolinski recordó lo bueno que era Obama en el tiro exterior. “Barry era un jugador con mucha confianza al que le gustaba mucho buscar el aro. También era muy bueno con los tiros exteriores y tenía rachas en las que lo entraba todo”.

Obama estaba en el equipo de 1979 que ganó el campeonato estatal de Hawái. Según Sports Illustrated, Obama jugó en el partido del título. Anotó un tiro de 2 y falló un tiro libre.

Obama ocupaba el puesto 23 como jugador de secundaria. Una camiseta de basket que se cree que usó se vendió por 120.000 dólares en una subasta de Dallas en agosto de 2019, informó Associated Press.

Obama jugó partidos contra jugadores de la NBA en la Casa Blanca

Obama ha conectado con la gente a través de su amor por el basket. Cuando estaba comenzando su carrera política como organizador comunitario en Chicago, llegó a conocer a los votantes en el sur de la ciudad jugando a baloncesto con ellos, como explicó Sports Illustrated en un artículo de 2009. La revista también informó que los conocimientos de basket de Obama también lo habían ayudado a relacionarse con los votantes en estados como Indiana y Carolina del Norte.

Obama siguió encontrando tiempo para el baloncesto después de llegar a su cargo electo. Mientras se desempeñaba como senador a mediados de 2008, otro triple suyo se hizo viral durante un viaje a Oriente Medio. Hizo el tiro después de su discurso a las tropas dentro de un gimnasio en Kuwait. Puedes ver el vídeo justo encima o clicando aquí.

Obama organizó regularmente partidos de basket en la Casa Blanca después de convertirse en presidente. Como informó GQ, Obama solía invitar a profesionales de la NBA a jugar con él. Para su 49º aniversario, Obama montó un partido con jugadores como LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson, Bill Russell, Carmelo Anthony, Grant Hill, Chris Paul, Joakim Noah y Derrick Rose, como recordó el tesorero de campaña de Obama, Marty Nesbitt, en una entrevista con la revista.

Una vez, en noviembre de 2010, uno de sus matchs salió en los titulares. Obama tuvo que recibir 12 puntos de sutura en el labio después de recibir un codazo en la cara durante un partido. CBS News informó que Rey Decerega, el director de programas del Congressional Hispanic Caucus Institute, accidentalmente dio un codazo en la cara a Obama.