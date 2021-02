[VIDEO] Demócratas inician juicio político de Trump con impactante video

Los demócratas iniciaron el segundo juicio político del expresidente Donald Trump con un video de más de 13 minutos de imágenes de los disturbios en el Capitolio. El video combina imágenes de los disturbios con daños dentro del Capitolio y peleas con oficiales de policía.

Puedes ver el vídeo aquí.

Según CNN, el primer día del juicio político también incluyó largos debates sobre la constitucionalidad de acusar a un presidente que ya dejó el cargo. Algunos senadores republicanos dijeron que nada los hará cambiar de opinión; no creen que sea constitucional. “Creo que los defectos constitucionales de esto, tanto en la Cámara como en el Senado, son abrumadores… No es necesario ser juez Judy para ver los defectos constitucionales”, dijo el senador John Kennedy a CNN.

Esto es lo que necesitas saber:

El video comienza con escenas de Trump hablando

El video comienza con clips de Trump hablando en un mitin antes de que estallaran los disturbios en el Capitolio. El video de juicio político de los demócratas obviamente deja fuera gran parte del discurso de Trump del 6 de enero; puede leer una transcripción completa de todo lo que dijo el presidente aquí.

“Hoy presentaré solo algunas de las pruebas que prueban que ganamos estas elecciones, y las ganamos de manera aplastante. Esta no fue una elección ceñida… y después de esto vamos iremos hacia allá, y yo estaré allí con ustedes, vamos a caminar hacia allá, vamos a caminar hacia el Capitolio”, dice el presidente en el video.

El video luego mostró “una ola de simpatizantes” marchando hacia el Capitolio.

El video empalmó partes del discurso de Trump en las escenas que mostraban a la gente marchando hacia el Capitolio. La multitud empujó las barricadas y luchó con los oficiales de policía en los escalones del Capitolio antes de abrirse paso. Decenas de oficiales resultaron heridos en el tumulto y un oficial perdió la vida más tarde, aunque no está claro qué causó su muerte.

Luego ves al vicepresidente, Mike Pence, en el Capitolio, en el Senado.

“Tomen el edificio”, grita la gente afuera. “Hay más por venir”.

Los miembros toman sus asientos y Trump continuó su discurso. “Cuando atrapas a alguien haciendo fraude, puedes seguir reglas muy diferentes, así que espero que Mike tenga el coraje de hacer lo que tiene que hacer”, dice en el clip incluido en el video de los demócratas.

Luego vuelve a enfocarse en los alborotadores.

“Hablamos de ti Pence”, dice un video de alborotadores.

“Si no luchas [contra todo], ya no tendrás un país”.

Los alborotadores violaron el Capitolio y atacaron a la policía

Los alborotadores gritaron “a la m***** con la policía de D.C.” en el video.

Trump terminó su discurso y dijo: “Vamos a caminar por la avenida de Pensilvania e vamos al Capitolio y vamos a tratar de darles a nuestros republicanos … la clase de orgullo y audacia que necesitan para recuperar nuestro país”.

Luego, el video mostró a los partidarios de Trump peleando con los oficiales.

“Estamos debatiendo un paso que nunca se ha dado en la historia de Estados Unidos. El presidente Trump afirma que la elección fue robada”, se ve diciendo en un clip al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell.

Luego se ve a un partidario de Trump gritando.

“La turba de Trump irrumpió dos barreras”, dice el video, y los alborotadores se dirigen hacia el Capitolio, gritando “nuestra casa”.

Se les ve apartando barricadas, y a un hombre con una soga en mano.

“A la m***** con la policía”, dice la gente mientras está en la puerta del capitolio.

Patean y caminan sobre barricadas. “Los seguidores de Trump violaron el Capitolio”, dice el video.

El video dice que el vicepresidente Pence fue retirado del Senado y el oficial de policía del Capitolio, Eugene Goodman, desvió a la “turba” de los senadores y el vicepresidente.

El senador James Lankford, republicano por Oklahoma, se ve hablando mientras se les dice a los senadores que los manifestantes “están en el edificio”.

Ves a la multitud en el césped, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es escoltada del piso de la Cámara.

Se ve a manifestantes en el Capitolio gritando “detengan el robo”.

La gente grita “traición”.

Trump luego envió un tuit criticando a Pence.

La gente grita “Pence traidor”.

Una persona con un megáfono dice dentro del Capitolio que la gente debe “defender la Constitución” y gritan “dejen de robar”. Representantes evacuan el piso de la Cámara.

En el video se ven personas rompiendo ventanas dentro del edificio del Capitolio.

Eso es justo antes de que Ashli Babbitt, una manifestante es asesinada a tiros por un oficial de policía del Capitolio. Se ven unos segundos de ese momento en el video. Se muestra más destrucción dentro del Capitolio. “¿Dónde c****** están?”, grita alguien.

Se ve a un hombre ojeando documentos que dicen “tiene que haber algo aquí que podamos usar contra estos cabrones”.

“Sin Trump, no hay paz”, grita la gente. Se les ve sosteniendo en alto el escudo antidisturbios de un oficial de policía.

“Necesitamos nuevos patriotas al frente”, dice un hombre. Se lanza gas pimienta mientras la gente grita “traidor” y tratan de quitarle el casco a un oficial de policía. Un oficial grita mientras la multitud lo presiona contra una puerta.

“Luchamos por Trump”, dice la gente.

Dos horas después de eso, Trump tuiteó un video. En ese video habló sobre una “elección fraudulenta” y dijo “no podemos jugar el juego de estas personas … así que vete a casa. Te amamos. Eres muy especial”.

Dijo que se fuera a casa en paz, pero agregó: “Sé cómo te sientes”.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com