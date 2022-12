El video del robo en una tienda Apple de California se ha vuelto viral [VER]

El video que muestra un robo descarado dentro de una tienda de Apple en Palo Alto, California, se ha vuelto viral.

Una parte del video en Twitter ha tenido más de 2 millones de visitas. El video muestra a los ladrones llevándose mercadería mientras la gente simplemente se para y mira.

Según Palo Alto Online, los ladrones se llevaron $35,000 de la tienda del centro el 25 de noviembre de 2022, durante las compras del Black Friday. El robo ocurrió a las 4:17 p.m., informó el sitio, y se robaron iPhones y computadoras portátiles. El sitio informó que uno de los ladrones hizo una amenaza de violencia.

El video se volvió viral a medida que aumentaban las preocupaciones sobre los robos en California y en otros lugares.

Esto es lo que necesita saber:

“¿Deberíamos detenerlos?”, pregunta una persona en el video viral

El video muestra a los ladrones, con máscaras sobre sus rostros, recorriendo la tienda de Apple y metiendo mercadería en bolsas. “¿Deberíamos detenerlos?” pregunta una persona en el video, pero no parece que nadie intente hacerlo.

La página de Instagram @ppv_tahoe compartió el video y escribió: “Los ladrones asaltaron la tienda Apple en Palo Alto el Black Friday. Dos personas entraron a la tienda de Apple en University Ave el Black Friday y comenzaron a robar i-pads y teléfonos. Todo esto ocurrió mientras docenas de personas miraban”.

El sitio citó a un testigo diciendo: “la policía llegó unos 20 segundos después. Los dos sospechosos corrieron hacia un callejón al lado del estacionamiento y los policías lo bloquearon. Estuve allí durante 30 minutos después y no terminaron encontrándolos”.

La policía no ha realizado arrestos en el robo de Palo Alto, según Palo Alto Online. El video muestra a dos hombres enmascarados. Nadie resultó herido en el atraco, según Fox5.

Según el San Francisco Standard, “los sospechosos huyeron en un Mazda 3 hatchback rojo y fueron vistos por última vez por un guardia de seguridad que viajaba hacia el norte por la autopista 101”.

La gente intervino en el hilo de comentarios de Instagram: “Mientras lo toleren, seguirá sucediendo”, escribió uno. “Todos esos ‘hombres’ en la tienda. Haz una barricada y no los dejes pasar. Todos estamos pagando por estas tonterías con nuestro dinero duramente ganado”, escribió otro. “A todas las personas que dicen ‘¡los teléfonos con pantalla no funcionarán!’ A los delincuentes no les importa. Todavía van a venderlos a algún adolescente ingenuo y no les dirán que robaron teléfonos con pantalla”, agregó otro.

Otros videos de robos también se han vuelto virales

El video de California es parte de una serie de videos de robos que se están volviendo virales en todo el país.

El mismo sitio @ppv_tahoe también compartió un video de una tienda AutoZone en Detroit, Michigan. “Ladrón dentro de Autozone en el suroeste de Detroit, Michigan”, escribió la página con ese video no relacionado. “Regresa regularmente y lo hace de nuevo. El empleado dice que está cansado de eso”.

En otro incidente no relacionado, a un hombre en Manhattan le robaron iPhones por valor de $ 95,000 fuera de una tienda Apple, según Apple Online.

El hombre acababa de comprar 300 iPhones, según el sitio, que dijo que estaba comprando los iPhones para revenderlos a través de su pequeña empresa cuando le robaron.

