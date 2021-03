[VIDEO] Un meteorito explota sobre Vermont

El meteorito Ameteor explotó sobre Vermont, según NASA Meteor Watch. Mucha gente en Nueva Inglaterra lo escuchó y lo vio:

“Lo escuché en el noreste de Vermont, sonó como un gran boom y luego unos 3 segundos de retumbar. ¡Pensé que había estallado una bomba!”, escribió un testigo en Facebook. Según Live Science, el meteoro era del “tamaño de una bola de bowling”. La NASA Meteor Watch sitúa el tamaño del objeto en “10 libras (4,5 kilogramos) y 6 pulgadas (15 centímetros) de diámetro”.

El meteoro fue captado atravesando el cielo con una cámara de aeropuerto. Puede ver el video más adelante en este artículo.

La página Meteor Watch de la NASA en Facebook informó que había una “bola de fuego sobre el norte de Vermont”.

“Testigos presenciales en el noreste y Canadá informaron haber visto una bola de fuego brillante esta noche alrededor de las 5:38 PM, Hora del Este”, escribió la página el 7 de marzo de 2021 a las 7 PM.

Esto es lo que necesita saber:

Vermont Meteor 3/7/2021Watch in the upper left. This was accompanied by a loud boom that was heard around northern Vermont. Footage from the WCAX-TV / Burlington International Airport webcam: youtube.com/watch?v=2yWhvBkEyaY 2021-03-08T03:00:10Z

La NASA proporcionó detalles adicionales sobre el meteoro, escribiendo:

“La roca espacial se fragmentó violentamente, produciendo una onda de presión que sacudió los edificios y generó el sonido escuchado por quienes estaban cerca de la trayectoria. Dicha onda de presión también puede acoplarse al suelo, provocando pequeños “temblores” que pueden ser detectados por instrumentos sísmicos en el área; la propia onda puede ser detectada por estaciones de infrasonido (sonido de baja frecuencia que puede viajar grandes distancias).

En el caso de anoche, obtuvimos mediciones de infrasonidos de 3 estaciones cercanas: las amplitudes y duraciones de las señales sitúan la energía de la fragmentación de la bola de fuego en 440 libras (200 kilogramos) de TNT. Podemos combinar esta energía con la velocidad para obtener la masa y el tamaño del objeto: 10 libras (4,5 kilogramos) y 6 pulgadas (15 centímetros) de diámetro.”

El meteorito apareció por primera vez a una altura de 52 millas sobre el bosque estatal de Mount Mansfield

Según la NASA Meteor Watch, el meteoro se hizo visible por primera vez a 52 millas sobre un bosque estatal.

“El análisis de sus informes muestra que el meteoro se vio sobre el norte de Vermont, apareciendo por primera vez a una altura de 52 millas (84 kilómetros) sobre el bosque estatal de Mount Mansfield”, escribió el sitio.

“Moviéndose hacia el noreste a 47,000 millas por hora (21 kilómetros por segundo), atravesó 33 millas (53 kilómetros) a través de la atmósfera superior antes de quemarse sobre Beach Hill en el condado de Orleans al sur de Newport. Esperamos precisar más la trayectoria a medida que se aparezcan más informes y, con suerte, algunos videos”.

[VIRAL] NASA Meteor Watch: Vermont Space Rock Shock Wave, Seen in New York Too, Claims Facebook Users: A meteor has just made its way through the sky and was seen not just in Vermont but also in New York as well. NASA then gives an explanation of what… https://t.co/qigr2VSIZf pic.twitter.com/eO57zBS515

— Webster & Webster (@websterNwebster) March 9, 2021