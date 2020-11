[VIDEO] Hombre escupe a excursionistas que no llevan mascarilla y dice que tiene COVID-19

La policía de Massachusetts está buscando la ayuda del público para identificar a un hombre que escupió a dos excursionistas que no usaban mascarilla y dijo que tenía COVID-19. El incidente fue grabado. El Departamento de Policía de Ashburnham dijo que los hechos ocurrieron el domingo 15 de noviembre en el mirador Hudson del sendero Midstate en Ashburnham, en el norte de Massachusetts.

El departamento de policía compartió una publicación en Facebook con una captura de pantalla del rostro del hombre del vídeo y escribió: “Puedes comunicarte con nosotros al 978-827-4413 o comunicarte por correo electrónico con Det. Siano en RSiano@ashburnham-ma.gov”. En este momento, el departamento de policía no ha proporcionado las identidades de las mujeres que grabaron el vídeo de un minuto que está disponible a continuación a través del canal de YouTube “Telegram & Gazette”:

Se puede escuchar a las excursionistas discutir sobre el uso de mascarillas al aire libre antes de que escupa

El vídeo comienza con la cámara enfocada en el suelo y se puede escuchar al hombre preguntando a las excursionistas: “¿No lleváis mascarilla?”. No está claro qué sucedió antes de que se tomara el vídeo ni cómo comenzó la conversación. Cuando el hombre pregunta por la falta de mascarillas, una de las mujeres dice: “No me importa, no voy a llevar una mascarilla cuando esté afuera”.

El hombre luego responde: “Esa no es la ley, esa no es la ley”. Luego, la cámara muestra al hombre alejándose de las dos mujeres mientras una de ellas dice: “Mejor para ti, llama a quien necesites llamar y haz lo que tengas que hacer”. El hombre no identificado se gira y dice: “Egoísta es lo que eres, completamente irresponsable”, a lo que una de las mujeres dice: “Está bien, muchas gracias por tu aportación”.

Al principio, parece que el hombre continua alejándose, pero luego da la vuelta y camina hacia las excursionistas, bajándose la mascarilla. Se puede ver a la compañera del hombre tratando sin éxito de agarrarlo del brazo para detenerlo. Cuando el hombre se acerca a las excursionistas, dice: “Vale, tengo COVID” y escupe dos veces a las mujeres, que están muy cerca de él en este momento según se ve en el video. Él dice de nuevo: “Tengo Covid, he dado positivo”, mientras les escupe una vez más.

Una de las excursionistas le pregunta: “¿Estás bien?” Él responde: “No, y pronto tampoco lo estarás”, escupiéndoles una vez más antes de darse la vuelta. Luego comienza a caminar hacia su compañera y se le puede escuchar reír y decir: “Eso es arrogante, completamente arrogante”.

Un portavoz del Departamento de Policía de Ashburnham dijo que el hombre podría enfrentarse a un cargo de delito menor o mayor según la investigación

Mask up. It’s the law! For more information visit https://t.co/uJOIzXi7H6 pic.twitter.com/7q7h9R5EMI — Mass. Public Health (@MassDPH) November 21, 2020

El teniente Chris Conrad de Ashburnham explicó a la CNN que el hombre del vídeo podría enfrentarse a un cargo menor de agresión y un cargo de falsa amenaza de un agente biológico, un delito grave, según lo que descubran durante el curso de su investigación. Según WHDH, la policía describió al sospechoso como un hombre de entre 60 y 70 años, que mide aproximadamente 1m80 y tiene barba gris y lleva gafas azules.

Una nueva orden del gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, vigente a partir del 6 de noviembre establece que las personas deben llevar mascarillas en lugares públicos, tanto en interiores como en exteriores, independientemente de si pueden distanciarse físicamente de los demás. El sábado, Massachusetts reportó 2991 nuevos casos de COVID-19 y 19 muertes para un total de 197.329 casos confirmados y 10.257 muertes, con otros 231 casos “probablemente vinculados” a COVID-19, según el sitio web del gobierno estatal.