[VIDEO] Le agarra la porra a la policía y la pega después de negarse a ponerse la mascarilla

Una ayudante del sheriff en St. Louis, Missouri, se está recuperando de un puñetazo y un golpe con su propia porra el día de Navidad después de decirle a una mujer que necesitaba usar una mascarilla dentro de una gasolinera. La policía ha publicado imágenes de vigilancia de la sospechosa desde el interior de la tienda y ha pedido ayuda para identificarla.

El caso ha llamado la atención más allá de St. Louis porque un testigo grabó el asalto y compartió las imágenes en las redes sociales. Un clip que ha circulado en las redes sociales muestra el momento en que la sospechosa agarró la porra de la agente y la golpeó en la cabeza con ella mientras la policía trataba de ponerse de pie.

Esto es lo que necesita saber:

El violento enfrentamiento ocurrió en una gasolinera Shell en North Tucker Boulevard justo antes de la medianoche del 25 de diciembre. Según el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis, la agente de 59 años estaba trabajando en seguridad en la gasolinera esa noche.

La sospechosa entró en la tienda sin mascarilla. La agente dijo que le dijo a la mujer que tenía que cubrirse la cara para poder entrar a la tienda. Los dueños de negocios en St. Louis deben hacer cumplir el uso de mascarillas para ayudar a frenar la propagación del coronavirus, según el St. Louis Post-Dispatch.

El video de vigilancia publicado por el departamento de policía muestra que la sospechosa, de hecho, tenía una mascarilla en la mano y pareció ponérsela mientras se giraba para caminar por el pasillo de una tienda. Las imágenes de la tienda no incluyen audio.

