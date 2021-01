VIDEO: Discurso inaugural del presidente Joe Biden en la toma de posesión

El presidente Joe Biden se propuso pronunciar el discurso de su vida después de prestar juramento como el 46° presidente de los Estados Unidos. Joe Biden prestó juramento en medio de una atmósfera de amarga división política, así como de fatiga nacional por la pandemia de coronavirus.

Se esperaba que Joe Biden compartiera un mensaje de unidad y esperanza. También planeó apelar directamente al 47% de los votantes que votaron por el presidente Donald Trump. En una aparición en ABC’s This Week, la directora de comunicaciones entrante de Joe Biden, Kate Bedingfield, explicó que su jefe “trabajaría para tratar de pasar página sobre la división y el odio durante los últimos cuatro años y realmente presentar una visión positiva y optimista para la país y trazar un camino que realmente nos exija a todos a trabajar juntos”.

Según CBS News, Joe Biden tenía un equipo de confianza a su alrededor para ayudarlo a elaborar el discurso inaugural. Según los informes, recibió comentarios de su esposa, la Dra. Jill Biden, su hermana Valerie Biden Owens, el consejero principal Mike Donilon y la directora de redacción de discursos Vinay Reddy.

A continuación, se encuentra disponible un video del discurso inaugural de Joe Biden, el cual está disponible aquí. La transcripción del mismo también se encuentra a continuación.

Aquí está el discurso completo:

Presidente del Tribunal Supremo Roberts, Vicepresidente Harris, Portavoz Pelosi, Líder Schumer, Líder McConnell, Vicepresidente Pence. Mis distinguidos invitados, mis compatriotas.

Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. Un día de historia y esperanza, de renovación y determinación. A través de un crisol para las edades, Estados Unidos ha sido probado como nuevo y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío. Hoy celebramos el triunfo no de un candidato sino de una causa, una causa de la democracia. La gente, la voluntad de la gente, ha sido escuchada y la voluntad de la gente ha sido atendida.

Hemos aprendido de nuevo que la democracia es preciosa, la democracia es frágil y, en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido. Así que ahora, en este terreno sagrado donde hace apenas unos días la violencia buscaba sacudir los cimientos del Capitolio, nos unimos como una nación bajo Dios, indivisible, para llevar a cabo la transferencia pacífica del poder como lo hemos hecho durante más de dos siglos.

Mientras miramos hacia el futuro a nuestra manera exclusivamente estadounidense, inquietos, audaces, optimistas y fijamos nuestra mirada en una nación que sabemos que podemos ser y debemos ser, agradezco a mis predecesores de ambas partes. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Y conozco la resistencia de nuestra Constitución y la fuerza, la fuerza de nuestra nación, al igual que el presidente Carter, con quien hablé anoche y que no puede estar con nosotros hoy, pero a quien saludamos por su vida de servicio.

Acabo de hacer un juramento sagrado que cada uno de esos patriotas ha hecho. El juramento que hizo por primera vez George Washington. Pero la historia estadounidense no depende de ninguno de nosotros, no de algunos de nosotros, sino de todos. Sobre nosotros las personas que buscamos una unión más perfecta. Esta es una gran nación, somos buenas personas. Y a lo largo de los siglos, a través de tormentas y luchas en paz y en guerra, hemos llegado tan lejos. Pero aún nos queda mucho por hacer.

Seguiremos adelante con rapidez y urgencia porque tenemos mucho que hacer en este invierno de peligro y posibilidades significativas. Mucho por hacer, mucho por curar, mucho por restaurar, mucho por construir y mucho por ganar. Pocas personas en la historia de nuestra nación han tenido más desafíos o han encontrado un momento más desafiante o difícil que el momento en el que estamos ahora. Un virus que ocurre una vez en un siglo y que acecha silenciosamente al país se ha cobrado tantas vidas en un año como en toda la Segunda Guerra Mundial.

Se han perdido millones de puestos de trabajo. Cientos de miles de empresas cerraron. Un grito de justicia racial, unos 400 años en gestación, nos conmueve. El sueño de justicia para todos ya no será aplazado. Un grito de supervivencia viene del propio planeta, un grito que ya no puede ser más desesperado ni más claro. El auge del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno, que debemos enfrentar y derrotaremos.

Para superar estos desafíos, restaurar el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos, se requiere mucho más que palabras. Requiere la más elusiva de todas las cosas en una democracia: la unidad. Unidad. En otro mes de enero, el día de Año Nuevo de 1863, Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación. Cuando puso la pluma sobre el papel, el presidente dijo, y cito, “si mi nombre alguna vez pasa a la historia, será por este acto, y toda mi alma está en él”.

Toda mi alma está en ella hoy, en este día de enero. Mi alma entera está en esto. Unir a Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación. Y pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en esta causa. Unirnos para luchar contra los enemigos que enfrentamos: ira, resentimiento y odio. Extremismo, anarquía, violencia, enfermedad, desempleo y desesperanza.

Con unidad podemos hacer grandes cosas, cosas importantes. Podemos corregir los errores, podemos poner a la gente a trabajar en buenos empleos, podemos enseñar a nuestros hijos en escuelas seguras. Podemos superar el virus mortal, podemos reconstruir el trabajo, podemos reconstruir la clase media y hacer que el trabajo sea seguro, podemos asegurar la justicia racial y podemos hacer de Estados Unidos una vez más la fuerza líder para el bien en el mundo.

Sé que hablar de unidad puede sonar para algunos como una tonta fantasía en estos días. Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y reales. Pero también sé que no son nuevos. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense, que todos somos creados iguales, y la dura y fea realidad de que el racismo, el nativismo y el miedo nos han destrozado. La batalla es perenne y la victoria nunca es segura.

A través de la guerra civil, la Gran Depresión, la Guerra Mundial, el 11 de septiembre, a través de la lucha, el sacrificio y el revés, nuestros mejores ángeles siempre han prevalecido. En cada uno de nuestros momentos, suficientes de nosotros nos hemos reunido para llevarnos a todos hacia adelante y podemos hacerlo ahora. La historia, la fe y la razón muestran el camino. El camino de la unidad.

No podemos vernos como adversarios, sino como vecinos. Podemos tratarnos unos a otros con dignidad y respeto. Podemos unir fuerzas, detener los gritos y bajar la temperatura. Porque sin unidad no hay paz, solo amargura y furia, no hay progreso, solo una indignación agotadora. Ninguna nación, solo un estado de caos. Este es nuestro momento histórico de crisis y desafío. Y la unidad es el camino a seguir. Y debemos afrontar este momento como Estados Unidos de América.

Si hacemos eso, te garantizo que no fallaremos. Nunca, nunca, nunca, nunca hemos fallado en Estados Unidos cuando hemos actuado juntos. Así que hoy, a esta hora en este lugar, comencemos de nuevo, todos. Empecemos a escucharnos unos a otros, a oírnos, a vernos. Muestren respeto el uno por el otro. La política no tiene por qué ser un fuego furioso que destruye todo a su paso. Cada desacuerdo no tiene por qué ser motivo de guerra total y debemos rechazar la cultura en la que los hechos mismos son manipulados e incluso fabricados.

Mis compatriotas, tenemos que ser diferentes a esto. Tenemos que ser mejores que esto y creo que Estados Unidos es mucho mejor que esto. Solo mire alrededor. Aquí estamos a la sombra de la cúpula del Capitolio. Como se mencionó anteriormente, completado a la sombra de la Guerra Civil. Cuando el sindicato en sí estaba literalmente colgando de un hilo. Aguantamos, prevalecemos. Aquí estamos, mirando hacia el gran centro comercial, donde el Dr. King habló de su sueño.

Aquí estamos, donde hace 108 años en otra inauguración, miles de manifestantes intentaron bloquear a las mujeres valientes que marchaban por el derecho al voto. Y hoy marcamos la juramentación de la primera mujer elegida para un cargo nacional, la vicepresidenta Kamala Harris. No me digas que las cosas pueden cambiar. Aquí estamos, donde los héroes que dieron la última dosis completa de devoción descansan en paz eterna.

Y aquí estamos, pocos días después de que una turba desenfrenada pensara que podían usar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, para detener el trabajo de nuestra democracia, para expulsarnos de este terreno sagrado. No sucedió, nunca sucederá, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Jamas. A todos los que apoyaron nuestra campaña, me siento honrado por la fe que depositaron en nosotros. A todos aquellos que no nos apoyaron, déjenme decirles esto. Escúchanos mientras avanzamos. Toma una medida de mí y de mi corazón.

Si aún no está de acuerdo, que así sea. Eso es democracia. Eso es Estados Unidos. El derecho a disentir pacíficamente. Y la barrera de seguridad de nuestra democracia es quizás la mayor fortaleza de nuestra nación. Si me escucha con claridad, el desacuerdo no debe conducir a la desunión. Y te lo prometo. Seré presidente de todos los estadounidenses, de todos los estadounidenses. Y les prometo que lucharé por los que no me apoyaron como por los que lo hicieron.

Hace muchos siglos, San Agustín, el santo de mi iglesia, escribió que un pueblo era una multitud definida por los objetos comunes de su amor. Definido por los objetos comunes de su amor. ¿Cuáles son los objetos comunes que amamos como estadounidenses, que nos definen como estadounidenses? Creo que lo sabemos. Oportunidad, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor y sí, la verdad.

Las últimas semanas y meses nos han enseñado una lección dolorosa. Hay verdad y hay mentiras. Mentiras contadas por poder y por lucro. Y cada uno de nosotros tiene un deber y una responsabilidad como ciudadanos como estadounidenses y especialmente como líderes. Líderes que se han comprometido a honrar nuestra Constitución para proteger a nuestra nación. Para defender la verdad y derrotar las mentiras.

Mira, entiendo que muchos de mis compatriotas ven el futuro con miedo y temor. Entiendo que se preocupan por sus trabajos. Entiendo que, como su papá, se acuestan en la cama por la noche mirando al techo pensando: “¿Puedo conservar mi atención médica? ¿Puedo pagar mi hipoteca? ”Pensando en sus familias, en lo que viene después. Te lo prometo, lo entiendo. Pero la respuesta no es volverse hacia adentro. Retirarse a facciones rivales. Desconfiar de aquellos que no se parecen a ti, o adoran como tú, que no reciben sus noticias de la misma fuente que tú.

Debemos poner fin a esta guerra incivil que enfrenta al rojo contra el azul, lo rural a lo urbano, lo conservador a lo liberal. Podemos hacer esto si abrimos nuestras almas en lugar de endurecer nuestros corazones, si mostramos un poco de tolerancia y humildad, y si estamos dispuestos a ponernos en el lugar de la otra persona, como diría mi mamá. Sólo por un momento, ponte en sus zapatos.

Porque aquí está la cuestión de la vida. No hay ninguna explicación de lo que te depara el destino. Algunos días necesitas una mano. Hay otros días en los que nos llaman para echar una mano. Así tiene que ser, eso es lo que hacemos el uno por el otro. Y si somos así, nuestro país será más fuerte, más próspero, más preparado para el futuro. Y todavía podemos estar en desacuerdo.

Compatriotas estadounidenses, en el trabajo que tenemos por delante nos necesitaremos mutuamente. Necesitamos toda nuestra fuerza para perseverar en este oscuro invierno. Estamos entrando en lo que puede ser el período más oscuro y mortal del virus. Debemos dejar de lado la política y finalmente enfrentar esta pandemia como una nación, una nación. Y les prometo esto, como dice la Biblia: “El llanto puede durar una noche, el gozo llega por la mañana”. Saldremos de esto juntos. Juntos.

Miren amigos, todos mis colegas con los que sirvo en la Cámara y el Senado aquí, todos entendemos que el mundo está mirando. Mirándonos a todos hoy. Así que aquí está mi mensaje para quienes están más allá de nuestras fronteras. Estados Unidos ha sido probado y hemos salido más fuertes por ello. Repararemos nuestras alianzas y nos comprometeremos con el mundo una vez más. No para hacer frente a los desafíos de ayer, sino a los desafíos de hoy y de mañana. Y lideraremos no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino también con el poder de nuestro ejemplo.

Compañeros estadounidenses, mamás, papás, hijos, hijas, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Los honraremos convirtiéndonos en el pueblo y la nación que podemos y debemos ser. Así que les pido que digamos una oración en silencio por los que perdieron la vida, los que quedaron atrás y por nuestro país. Amén.

Amigos, es un momento de pruebas. Enfrentamos un ataque a nuestra democracia y a la verdad, un virus furioso, una desigualdad punzante, un racismo sistémico, un clima en crisis, el papel de Estados Unidos en el mundo. Cualquiera de estos sería suficiente para desafiarnos de manera profunda. Pero el hecho es que los enfrentamos a todos a la vez, presentando a esta nación con una de las mayores responsabilidades que hemos tenido. Ahora vamos a hacer una prueba. ¿Vamos a dar un paso al frente?

Es hora de ser audaces porque hay mucho por hacer. Y esto es seguro, te lo prometo. Seremos juzgados, usted y yo, por cómo resolvemos estas crisis en cascada de nuestra era. Estaremos a la altura de la ocasión. ¿Dominaremos esta hora rara y difícil? ¿Cumpliremos con nuestras obligaciones y pasaremos un mundo nuevo y mejor a nuestros hijos? Creo que debemos hacerlo y estoy seguro de que tú también. Creo que lo haremos, y cuando lo hagamos, escribiremos el próximo gran capítulo en la historia de los Estados Unidos de América. La historia americana.

Una historia que puede sonar como una canción que significa mucho para mí, se llama American Anthem. Y hay un verso que se destaca al menos para mí y dice así:

“El trabajo y las oraciones de siglos nos han traído hasta el día de hoy, que será nuestro legado, ¿qué dirán nuestros hijos?

Hazme saber en mi corazón cuando mis días terminen, América, América, te di lo mejor de mí “.

Agreguemos nuestro propio trabajo y oraciones al desarrollo de la historia de nuestra gran nación. Si hacemos esto, cuando nuestros días hayan terminado, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dirán de nosotros: “Dieron lo mejor de sí mismos, cumplieron con su deber, sanaron una tierra quebrantada”.

Mis compatriotas cierro el día donde comencé, con un juramento sagrado. Ante Dios y todos ustedes, les doy mi palabra. Siempre estaré al nivel de ti. Defenderé la Constitución, defenderé nuestra democracia.

Defenderé a Estados Unidos y lo daré todo, todos ustedes, mantendré todo lo que hago a su servicio. Pensando no en el poder sino en las posibilidades. No de interés personal sino de bien público.

Y juntos escribiremos una historia estadounidense de esperanza, no de miedo. De unidad no división, de luz no de tinieblas. Una historia de decencia y dignidad, amor y sanación, grandeza y bondad. Que esta sea la historia que nos oriente. La historia que nos inspira. Y la historia que cuenta siglos por venir que respondimos al llamado de la historia, encontramos el momento. La democracia y la esperanza, la verdad y la justicia, no murieron bajo nuestra vigilancia, sino que prosperaron.

Que Estados Unidos aseguró la libertad en casa y volvió a ser un faro para el mundo. Eso es lo que les debemos a nuestros antepasados, a los demás ya las generaciones venideras.

Entonces, con propósito y determinación, nos dedicamos a esas tareas de nuestro tiempo. Sostenidos por la fe, impulsados ​​por la convicción y devotos unos a otros y al país que amamos con todo nuestro corazón. Que Dios bendiga a Estados Unidos y que Dios proteja a nuestras tropas. Gracias, América.