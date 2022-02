Emotivo video de despedida de los Bucs a Tom Brady [VER]

El entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, no expresó más que elogios en medio del anuncio de retiro de Tom Brady este martes 1 de febrero de 2022.

Brady hizo oficial su retiro después de una carrera de 22 años, los últimos dos con los Tampa Bay. Ganó siete Super Bowls en 10 apariciones, coronado con la victoria del Super Bowl LV de los Bucs. Arians jugó un papel fundamental en traer a Brady a Tampa Bay como agente libre en el año 2020.

Thank you for everything, @TomBrady . 🙏 pic.twitter.com/XkMON0SY8j

“Tom se unió a nosotros como el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos, y rápidamente mostró a todos en nuestra organización lo que eso significaba”, dijo Arians a través de Scott Smith de Buccaneers.com. “Estableció un estándar y ayudó a crear una cultura que llevó a nuestro equipo a la cima de la montaña”.

“Ha sido un honor ser su entrenador en jefe durante las últimas dos temporadas. Desearía que no tuviera que terminar, pero pocos jugadores tienen la oportunidad de dejar el juego en sus propios términos”, agregó Arians. “Aún menos pueden hacerlo mientras juegan en un nivel de élite. Tom es la excepción. Tengo un profundo aprecio y respeto por lo que ha hecho por nuestra franquicia, y le deseo a él y a su familia lo mejor en este próximo capítulo de la vida después del fútbol”.

Jason Licht vio la carrera de Brady completar el círculo en 22 años. Licht, el gerente general de los Bucs, se desempeñó como cazatalentos universitarios para los New England Patriots de 1999 a 2000, cuando comenzó la carrera de Brady.

“Es difícil expresar con palabras lo que Tom ha significado para mí y para toda la organización de los Buccaneers”, dijo Licht en un comunicado según Smith. “He tenido el gran placer de estar con Tom tanto al principio como al final de su increíble carrera en la NFL”.

Memories to last a lifetime. Thank you, 1⃣2⃣. #GoBucs pic.twitter.com/m9ipziiFmn

“Estas últimas dos temporadas, tuve el privilegio de ver de cerca la forma en que opera y el impacto que tiene en una franquicia, desde los entrenadores hasta los jugadores y el personal”, agregó Licht. “Estableció un estándar de responsabilidad, ética de trabajo y rendimiento que resonó en nuestro edificio y en nuestro vestuario. La lista de logros de su carrera habla por sí sola, pero terminar una carrera de 22 años sin dejar de rendir al máximo, fue nada menos que extraordinario”.

Brady lanzó para 5,316 yardas y 43 touchdowns en la temporada 2021 con una actuación digna de MVP. Lideró a los Bucs a un récord de 13-4 y una aparición en la Ronda Divisional.

“Ojalá tuviéramos más tiempo con Tom, pero entiendo y respeto su decisión de dejar el juego para pasar más tiempo con su familia”, dijo Licht. “Estoy agradecido por los momentos que compartimos”.

La familia Glazer, propietaria de los Bucs, también emitió un comunicado agradeciendo a Brady por las últimas dos temporadas.

“Tom llegó a Tampa Bay con un nivel de expectativas sin precedentes y entregó algunos de los momentos más memorables en la historia de nuestra franquicia”, dijeron los Glazer en su comunicado. “Su impacto en nuestro equipo y comunidad fue inmediato y profundo. El notable viaje de Tom en la NFL ha llegado a su fin, pero continuaremos celebrando su legendaria carrera como el mejor mariscal de campo de todos los tiempos y apreciamos y agradecemos el tiempo que pasó como Buccaneer. Decir adiós a una leyenda nunca es fácil, pero le deseamos que siga teniendo éxito en su retiro”.

"Saying goodbye to a legend is never easy, but we wish him continued success in retirement."

– The Glazer Family pic.twitter.com/7z9OZGRNdK

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) February 1, 2022