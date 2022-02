[VIDEO] Padre es echado a la fuerza de una reunión escolar por no llevar mascarilla

Dave Calus es un padre de Webster, Nueva York, a quien un oficial de seguridad sacó a la fuerza de una reunión de la Junta Escolar porque no llevaba mascarilla.

Según Spectrum News, el incidente ocurrió en la reunión de la Junta de Educación de Webster CSD el martes 8 de febrero de 2022 por la noche, donde son obligatorias las mascarillas.

El video ha generado polémica después de volverse viral en las redes sociales porque el oficial parece tener contacto físico con Calus.

Puedes ver el video más adelante en este artículo. El oficial de seguridad no ha sido nombrado.

Esto es lo que necesita saber:

El video muestra al oficial de seguridad confrontándose con Calus

Private security team assaults a tax paying American citizen during the #Webster, #NY school district at a Board of Ed meeting. Police stand by and do nothing… pic.twitter.com/2vAxjHcKRl — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) February 9, 2022

El video muestra a Calus, de 51 años, sentado en una silla sin mascarilla cuando un oficial se le acerca y levanta la silla con él sentado. El oficial y otro hombre lo sacaron a la fuerza de la reunión.

“¿Qué estás haciendo?”, dijo una mujer.

Luego, un padre le gritó a un miembro de la junta escolar sobre llamar a un receso. “Esto es ridículo”, dice un hombre.

Los videos surgieron desde diferentes puntos de vista. En un video, una mujer gritó que fue una “agresión”.

Aquí hay otro video del incidente.

Calus, cuyo hijo asiste a la escuela en el distrito, le dijo a Spectrum News que estaba al tanto de los letreros que decían que se requerían mascarillas y tomó una mascarilla en la puerta pero no se la puso.

I talk with the Webster parent who was forcibly tossed from a Webster CSD Board of Ed meeting Tuesday. Dave Calus tells me why he refused to wear a mask despite the mandate. Video of the exchange captured by attendees. This one courtesy of @ShannonJoyRadio More on @SPECNews1ROC pic.twitter.com/38Mff8cdlp — Wendy Wright (@WendyWrightTV) February 10, 2022

“Me senté allí durante 20 minutos, cortésmente, observando pacíficamente la reunión de la junta hasta que el personal de seguridad se me acercó”, dijo a la estación de televisión, y agregó que estaba allí para expresar su preocupación por el hecho de que los alumnos tenían que llevar mascarillas.

“¿Debería haber usado una mascarilla?”, dijo Calus. “Tal vez, pero si estoy allí luchando en nombre de mi hijo, ya sabes, para ir a la escuela sin mascarilla mientras uso una mascarilla, eso realmente no va a tener mucho sentido, ¿verdad?”, le dijo a la estación de televisión.

Describió cómo un oficial de seguridad se le acercó y dijo: “Entonces se me acercó y me dijo: ‘Señor, necesita usar una mascarilla’”, dijo Calus. “Le dije: ‘Muchas gracias’. Regresó y me dijo: ‘Necesitas usar una mascarilla ahora mismo’. Dije: ‘Muchas gracias’. Luego me contestó: ‘Tienes que ponértela ahora mismo’. Y dije: ‘No, no lo hago’. Luego me puso las manos encima”. Niega que le pidieran que abandonase la reunión.

La policía dice que está investigando

Dennis Kohlmeier, el jefe de policía de Webster, escribió en un comunicado publicado en la página de Facebook del departamento que el incidente está bajo investigación.

El Departamento de Policía de Webster ha recibido varias consultas sobre el incidente que ocurrió en la reunión de la junta escolar anoche, 8 de febrero. El propósito de este comunicado de prensa es aclarar la información inicial que tenemos. Si bien nuestros oficiales estuvieron presentes en la escuela durante la reunión, no estuvieron directamente involucrados en el altercado y respondieron desde otras áreas de la escuela cuando se les informó. También hemos hablado con la persona involucrada en el incidente y estamos realizando una investigación. Cuando se complete una investigación, tomaremos una determinación sobre si los cargos son apropiados. Agradecemos la paciencia en este asunto mientras actuamos.

La gente publicó diversas respuestas en la página de Facebook del departamento.

“Si no puedes seguir las reglas, entonces no vayas a las reuniones. Sabes que te echarán por no usar mascarilla. Obviamente hiciste esto para llamar la atención. ¿Por qué es tan importante ponerse una mascarilla? Piensa en los demás y no seas tan egoísta como para pensar solo en ti”, escribió uno.

Pero otra persona escribió: “¡La policía de Webster debería haber arrestado al guardia! ¡Esto es indignante!”

Una declaración del Distrito Escolar Central de Webster dice, según Spectrum News:

“Entendemos que las personas tienen muchas visiones diferentes sobre el uso de la mascarilla. Escuchamos esas preocupaciones y continuamos monitoreando los rápidos cambios en esta pandemia en curso”.