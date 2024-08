Atentado Donald Trump: Revelan nuevo video de una cámara policial

Este jueves 8 de agosto surgió un nuevo video de una cámara corporal de la policía que contiene imágenes del momento del atentado contra Donald Trump, el 13 de julio. Las imágenes, que fueron obtenidas por CNN, muestran el momento que un oficial sube al techo de un edificio y ve al pistolero justo antes de que abriera fuego en durante un mitin en Butler, Pensilvania.

CNN logró obtener las imágenes a través de una solicitud de registros públicos. En las imágenes muestran a agentes lamentando haber pedido al Servicio Secreto en poner agentes cerca del edificio desde donde disparó el pistolero días antes.

En el video de la cámara corporal del oficial de policía de Butler muestra cómo su colega subió al oficial al techo y lo bajó rápidamente después de ver al tirador, Thomas Matthew Crooks. Luego 40 segundos después, Crooks se dio vuelta y disparó ocho tiros contra Trump, quien recibió un impacto en la oreja. Segundos después, un francotirador del Servicio Secreto disparó y mató a Crooks.

Después del encuentro, el oficial corre hacia el otro lado del edificio antes de correr hacia su patrulla para tomar un rifle.

WATCH: Newly released bodycam footage from the July 13th attempted assassination of @realDonaldTrump shows police confronting the would-be shooter moments before he opens fire. pic.twitter.com/SvBQFCUEnI

“Joder, hermano, así de cerca”, le dice el oficial que vio a Crooks a otro oficial. “Amigo, se volteó hacia mí”.

Un oficial pregunta dónde está el tirador y el oficial le dice: “¡Está arriba!”.

“¿Quién tiene los ojos puestos en él?” pregunta el oficial. “Él estaba justo donde me recogiste. Estaba en ese lado izquierdo”.

Por la radio una voz dice: “Tenemos dos civiles atendiéndolos” y luego: “Necesito una ambulancia”.

#PA

*graphic warning*

“Sen. Chuck Grassley (R-Iowa) is making public the full extent of bodycam footage obtained from local law enforcement thus far and filmed in the hour following the attempted assassination of former President Donald Trump.”

/1 pic.twitter.com/3AoA7pu0CL

— Shane B. Murphy (@shanermurph) July 26, 2024