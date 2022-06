Video capta a hombre desechando cuerpo de joven asesinada por niño de 13 años

A un año del terrible asesinato de la adolescente de solo 16 años, Ilse Ivonne Llanas, en México, existe impotencia e indignación entre sus familiares tras conocerse que el supuesto asesino, un niño de solo 13 años de edad identificado como Ángel, quedó libre tras haber cumplido la sentencia decretada por la justicia de un año de supervisión familiar.

El crimen fue realizado en junio de 2021. La joven, quien hasta abril del mismo año había trabajado en la tienda de la familia del niño acusado de asesinarla, desapareció misteriosamente el 9 de junio de 2021 luego de salir de su domicilio ubicado en Matamoros, Coahuila. Dos días después su cuerpo fue encontrado en la localidad de Ejidal, cerca de la Secundaria Federal No. 2 en Matamoros, dentro de una bolsa plástica.

La necropsia realizada detalló que tenía heridas de arma blanca en su cuerpo y que había sido asesinada por estrangulamiento.

La Fiscalía de Coahuila confirmó en declaraciones publicadas por Infobae, que analizaban un video donde se observa que una persona abandona su cuerpo en el lugar del hallazgo. Tiempo después, el video salió a la luz, en él se ve cuando un hombre adulto, quien habría trabajado en la tienda que pertenecía a la familia del acusado, arrastra una bolsa con dificultad para desecharla.

De acuerdo a la versión del sujeto, identificado como Adrián, de 20 años, habría recibido órdenes de los padres del inculpado de deshacerse de una bolsa en cuyo interior se encontraban los restos de un animal y que desconocía que se trataba del cuerpo de Ilse Ivonne. El trabajador fue condenado a tres años de prisión por el delito de ocultamiento, mutilación o destrucción de cadáver. Mientras que los padres del joven de 13 años fueron detenidos pero rápidamente dejados en libertad, luego de que el niño confesara que él había matado a Ilse.

Según la Fiscalía General del Estado de Coahuila, el menor de 13 años, sostuvo una discusión con la joven en su domicilio y procedió a estrangularla con el cordón de una mochila.

“La indignación me carcome el alma. Ya no podemos hacer nada, ya le dieron carpetazo al caso; él salió libre (…) los que tienen dinero siempre ganan y para los pobres no hay justicia”, afirmó en declaraciones publicadas por El Siglo de Torreón, Rocío Ramos, madre de Ilse, quien afirmó que tiene la certeza de que el menor no actuó solo y que sus padres fueron los verdaderos responsables, pero fueron dejados en libertad gracias a sus conexiones políticas.

“No creemos que haya sido un menor de edad. Mi hija no se dejaba de nadie. Todos sabemos que no fue. Mucha gente la veía pelear. Él no pudo solo. Tres días metida, nosotros buscándola. Quién sabe qué le habrán hecho a mi hija (…) Le agarró coraje a mi hija [Denise, la madre del inculpado]. Ella nunca se dejó. Denise le tenía mucho coraje. Ellos fueron los que le quitaron la vida a mi hija. Es una licenciada que supo hacer las cosas”, señaló en declaraciones publicadas por el diario El Porvenir.