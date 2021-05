[VIDEO] Hallan decenas de cadáveres arrojados en el río Ganges

“Los hospitales privados están saqueando a la gente. La gente común se queda sin dinero para pagar a un sacerdote y gastar más en la cremación en la orilla del río”, explicó Chandra Mohan, un residente local. “Los gastos para sacar el cadáver de la ambulancia son de 27 dólares.”

NOT A COVID CURE: People in one part of India are covering themselves in cow dung and urine as they believe it protects them from COVID-19. Yet doctors proclaim there is no scientific evidence. https://t.co/xnpS1ZSYLs pic.twitter.com/ZM6zDIfVfx

— ABC News (@ABC) May 11, 2021