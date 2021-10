Victoria Triece: Madre fue expulsada como voluntaria de escuela por su OnlyFans

Victoria Triece es una madre de Florida que dice que se le prohibió ser voluntaria en la escuela primaria de sus hijos porque tiene una página de OnlyFans.

Triece fue parte del programa de voluntarios ADDition de las Escuelas Públicas del Condado de Orange. Heavy se ha comunicado con las Escuelas Públicas del Condado de Orange y con el abogado de Triece.

Según el Orlando Sentinel, Triece, que publica contenido provocativo en las redes sociales, se ofreció como voluntaria en la escuela primaria Sand Lake porque sus dos hijos asisten a la escuela.

Esto es lo que necesita saber:

1. Triece está planeando demandar al distrito escolar

Triece y su abogado celebraron una conferencia de prensa en Florida. Según el Orlando Sentinel, el voluntariado de Triece en la escuela primaria incluyó ayudar con las fiestas de la clase y las tareas de laboratorio.

“Siempre quise estar involucrado en ese aspecto de la vida”, dijo Triece al periódico. “Mi madre lo hizo por mí y tenerla allí fue la mayor alegría al crecer”.

Ella dice que un padre anónimo le contó a los administradores sobre su página OnlyFans y fue “expulsada del campus”, según el Sentinel, que la citó diciendo que “afectó a un padre que fue y pagó para ver mi contenido, pero luego tuvieron que irse Envía estas fotos mías a la escuela y haz que no se me permita estar más cerca de niños, lo que he hecho y a lo que he dedicado mi vida durante casi cinco años. No sé a quién le dijeron lo que hago. Y ahora se supone que debo entrar al edificio y no sé qué le dijeron a la maestra de mi hijo … No sé qué le han dicho sobre mí a nadie en esa escuela”.

Ella contrató a NeJame Law y está considerando demandar, según el Sentinel.

2. Triece ha publicado una serie de fotos provocativas en las redes sociales

Triece también tiene una página de Instagram en la que ha publicado una serie de fotos provocativas. Publicó una foto del titular de un periódico sobre el voluntariado y su historia.

Ella subtituló una foto reciente, “up 2 no good 🐰”. Ella escribió, “las cosas han estado tan locas para mí recientemente. Gracias por escucharme contarte la misma historia 1000 veces seguidas porque no puedo procesar nada de lo que está sucediendo en este momento”.

Ella agregó: “¿Alguien más tuvo el mejor y el peor año al mismo tiempo o solo soy yo?” Algunas de sus publicaciones en Instagram dicen cosas como “yo podría ser lo que tiras a la basura” y “¿crees que podrías venir a ayudarme?”. y “puedo ser tu fantasía”. Ella está en traje de baño en muchas de las fotos.

Triece también está en Twitter.

3. Llamó a lo que sucedió con la escuela “tan cruel”

En un tweet, Triece escribió, “la forma en que alguien tomó contenido pago de mis únicos fans y lo envió a la escuela de mis hijos es tan cruel. no es necesario que te guste lo que hago o que esté de acuerdo con ello, pero hacer algo tan extremo es absolutamente incorrecto “.

Ella agregó, “y si quieres ver el correo electrónico que se envió sobre mí o escuchar la historia sobre cómo actualmente no se me permite estar con niños en el edificio de la escuela debido a este correo electrónico, está en todas las noticias en este momento”.

Su cuenta OnlyFans la llama Snooks. “Hola ángeles, soy Victoria, publico todos los días. Este es mi contenido NSFW 😈 Mensaje conmigo ♡ xo Victoria”, dice. Su cuenta OnlyFans comparte una lista de deseos que pide de todo, desde un bolso Louis Vuitton de $ 2,390 hasta lentes de sol Gucci de $437.

4. El distrito escolar se ha negado a comentar al respecto

Según el Tampa Bay Times, el portavoz del distrito escolar Michael Ollendorff se negó a comentar debido a un “litigio potencial, pendiente o en curso”.

El sitio dijo que los documentos que proporcionó sobre orientación para los voluntarios no especifican lo que pueden hacer fuera de la escuela.

5. La gente defendió a Triece en su página de Instagram

Los seguidores defendieron a Triece en los hilos de comentarios de su página de Instagram. Estos son algunos de esos comentarios:

Al diablo con la administración de la escuela. ¡Sigue aplastándolo! ”

“Esto es lo mejor que podría haber deseado. ¡Vas a conseguir tantos seguidores nuevos, etc.! Bien por usted.”

“También empecé a seguirte por lo que vi en las noticias de hoy. Es gracioso porque en su esfuerzo dañaron tu reputación, probablemente te hayan hecho más popular. Como dice el viejo refrán, no existe la mala publicidad”.

“Qué cosa tan injusta. Olvídese de la negatividad en su comunidad. Pensé que el condado de Orange estaba por encima de eso. Ganará más $$$ que nunca, así que convierta esta experiencia negativa en una increíble”.

“¡Mantenerte fuerte! Eres hermosa y buena mamá !!!!❤️”

