Ella es Victoria Kjaer, la nueva Miss Universo 2024

La nueva Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, celebró la mañana siguiente al concurso publicando una foto en la que aparecía en la cama, en bata de baño y luciendo su tiara.

La publicación del 17 de noviembre en Instagram acumuló más de 450.000 me gusta en tan solo seis horas. “Primer amanecer como Miss Universo 🌅👑 Despertando con gratitud, sueños y una corona, lista para emprender este increíble viaje”, se lee en la publicación, que se publicó en su página personal y en la página de Miss Universo.

La publicación de Instagram contenía un carrusel de fotos, todas mostrando a Theilvig en la cama con la bata. Ella se describe a sí misma en Instagram como “Defensora de la protección animal💫 Emprendedora💫 Ex bailarina profesional💫”. Tiene 531.000 seguidores en su página de Instagram.

Miss Universo Victoria Kjaer Theilvig trabaja “en el negocio de la venta de diamantes”, según los informes

Según Associated Press, cuando Theilvig ganó la corona de Miss Universo el 16 de noviembre, se convirtió en la 73.ª Miss Universo y la primera de Dinamarca.

La AP la describió como “una defensora de la protección de los animales que trabaja en el negocio de la venta de diamantes”. Según AP, Miss Nigeria quedó en segundo lugar en el concurso, que se celebró en la Ciudad de México.

En octubre, Theilvig publicó un video que la mostraba en un refugio de animales en su página de Instagram. “El impacto de los esfuerzos aquí es profundo. Cada animal adoptado significa otra vida salvada, y la comunidad se vuelve más consciente de la importancia de proteger a estas criaturas vulnerables. Es un hermoso ciclo de amor y responsabilidad”, escribió.

Su victoria no estuvo exenta de controversia; la concursante de Panamá fue expulsada del concurso después de ser acusada de visitar a su novio en una habitación de hotel, informó The New York Post.

El sitio web de Miss Universo dice que Theilvig dio una “respuesta ganadora” durante el concurso que “nos robó el corazón”.

La cita fue: “No importa de dónde vengas, no importa tu pasado, siempre puedes elegir convertirlo en tus fortalezas”, dice el sitio web del concurso.

Según Preview, Theilvig, de 21 años, abrió su propia empresa de pestañas a los 16 años.

También ha trabajado como instructora de baile, informó Preview. Según Preview, en una entrevista posterior al concurso, dijo: “La danza siempre ha sido mi escape, mi forma de expresarme y conectarme con los demás”.

El 6 de noviembre, escribió en Instagram: “Cada flor florece en su propio momento. El empoderamiento proviene de abrazar nuestros viajes únicos y celebrar nuestras fortalezas. 🌺🌺🌺”

“A todos los que están ahí afuera: nunca subestimen el poder de su voz y sus sueños. ¡Usen sus pasiones con valentía, como este vibrante vestido rojo, y dejen que su espíritu brille! Juntos, podemos inspirarnos mutuamente”, agregó.

El 5 de noviembre, escribió: “¡Guau! ¡No puedo creer que ya haya pasado la primera semana en Miss Universo 2024! ¡Ya he vivido muchas experiencias increíbles y memorables! ¡Estoy disfrutando cada vez más de esta experiencia y el tiempo vuela! ¡Estoy muy emocionada de finalmente haber terminado con el registro y las pruebas y estar lista para lo que venga después con actividades emocionantes!”.

Esta es la versión original de Heavy.com

