Arrestan a latino por tigre que aterrorizó a vecinos en Texas: Victor Hugo Cuevas

Victor Hugo Cuevas es el hombre de Texas identificado por su participación en un incidente con un tigre en un vecindario del oeste de Houston. Cuevas, de 26 años, fue arrestado el 10 de mayo. Pero según la Policía de Houston, el gran felino todavía andaba suelto.

Los vecinos vieron al tigre por primera vez el domingo 9 de mayo y llamaron al 911. Los videos y las imágenes de la escena se compartieron ampliamente en redes sociales.

El abogado de Cuevas, Michael Elliott, ha insistido en que su cliente no es el dueño del tigre. Elliott ha acusado al Departamento de Policía de Houston de apresurarse a emitir un juicio.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx — robwormald (@robwormald) May 10, 2021

Esto es lo que necesita saber:

Víctor Cuevas fue el hombre que se vio en el video guiando al tigre de regreso al interior de la casa

El tigre fue visto en Ivy Wall Drive el 9 de mayo. Vagaba por los patios y caminaba por la calle. Las imágenes compartidas de la escena muestran al ayudante del condado de Waller, Wes Manion, que estaba fuera de servicio en ese momento, apuntando con un arma al tigre, en caso de que se volviera agresivo.

Un segundo hombre, ahora identificado como Cuevas, salió y le dijo a Manion que no disparara al tigre.

Un vecino le dijo a KPRC-TV que Cuevas “se inclinó y besó al tigre, y luego lo tomó por el cuello” antes de llevar al tigre adentro. La policía dijo que luego cargó al tigre en un Jeep Cherokee y se alejó, incluso conduciendo a la policía en una breve persecución.

En una conferencia de prensa el 10 de mayo, el abogado de Cuevas, Michael Elliott, reconoció que era Cuevas el del video. Elliott dijo que Cuevas “atrapó” al tigre y lo llevó de regreso a la casa para ponerlo a salvo.

Cuevas no es dueño del tigre, según su abogado

Elliott insistió repetidamente que el tigre no pertenece a Cuevas y que su cliente no había hecho nada malo. También dijo que la policía había “asumido” que Cuevas era la misma persona que se había ido con el tigre en la camioneta.

Durante la conferencia de prensa, Elliot afirmó que “no había evidencia” para demostrar que era Cuevas el que estaba detrás del volante. Agregó que Cuevas no posee una camioneta blanca. Elliott dijo que no sabe quién se fue con el tigre.

Live: Lawyer for man at center of tiger investigation speaks to mediaMichael Elliott, the attorney for Victor Cuevas, is speaking to the media after he says his client turned himself in on Monday evening. 2021-05-11T01:31:17Z

El diputado Manion explicó anteriormente a KPRC-TV que había tratado de evitar que el conductor se fuera con el tigre. Manion dijo que el conductor “atravesó el patio del vecino” para evitar a los agentes de policía de Houston cuando llegaban al vecindario. Hubo una breve persecución pero la camioneta se escapó.

Cuevas fue arrestado en la casa de sus padres y acusado de evadir el arresto

Antes de su arresto, Cuevas se estaba comunicando con funcionarios federales y estatales para ayudarlos a encontrar al tigre y al dueño del animal, dijo Elliott. El abogado afirmó que la policía de Houston hizo un seguimiento y arrestó a su cliente “antes de que pudiéramos siquiera terminar de ayudarlos”.

Elliott dijo que había hecho arreglos para que Cuevas se entregara a las autoridades. Pero según Elliott, la policía de Houston decidió arrestar a Cuevas antes de la hora acordada.

NBC News informó que Cuevas fue arrestado en la casa de sus padres en la ciudad de Richmond, en el condado de Fort Bend. Richmond es parte del área metropolitana de Houston.

UPDATE #2: Victor Hugo Cuevas is in custody. The whereabouts of the tiger are not yet known. Anyone with information on the tiger is urged to contact HPD Major Offenders at 713-308-3100.#hounews https://t.co/TkaAtK45MC — Houston Police (@houstonpolice) May 11, 2021

Cuevas fue detenido en la cárcel del condado de Fort Bend después de las 8 p.m. el 10 de mayo, según los registros de los reclusos. Ha sido acusado de delito grave por evadir el arresto.

Cuevas estaba en libertad bajo fianza por un cargo de asesinato en 2017 en el momento del incidente del tigre

Cuevas enfrenta un cargo de asesinato en el condado de Fort Bend. Según un reporte judicial encontrado por Heavy en el sitio web de los tribunales del condado de Fort Bend, Cuevas fue acusado de disparar y matar a una persona identificada como Osiekhuemen Omobhude, el 14 de julio de 2017. El tiroteo ocurrió en un estacionamiento fuera de un restaurante Sushi Hana.

Los testigos dijeron a los investigadores que vieron a dos hombres disparando armas cuando Omobhude subió a su vehículo. Según la declaración jurada, los testigos dijeron que pudieron ver las caras de los pistoleros antes de que se alejaran en motocicletas. Al menos un testigo dijo que vio a Cuevas ponerse una “mascarilla con un diseño de calavera” antes de huir de la escena.

Más tarde, un testigo identificó a Cuevas en una lista de fotografías. Cuevas fue acusado de asesinato. En el momento del incidente del tigre, Cuevas estaba en libertad bajo fianza, informó AP.

El abogado Elliott dijo a los medios locales que Cuevas tenía una audiencia en la corte programada para julio por el caso de asesinato. Pero Elliott expresó sus dudas de que la audiencia proceda según lo programado, debido al nuevo arresto.

La policía dijo que Cuevas podría tener además monos

Como reconoció el abogado de Cuevas, las imágenes del 9 de mayo indican que Cuevas tiene experiencia en el trato con animales exóticos. Pero los investigadores estaban trabajando para determinar si Cuevas era dueño de alguno.

Lawyer for man at center of tiger investigation says HPD rushed to judgmentVictor Hugo Cuevas has been arrested and is in the process of being booked into the Fort Bend County jail. STORY: khou.com/article/news/weird/watch-video-neighbors-react-after-spotting-a-tiger-in-houston-memorial-neighborhood/285-59bc7ed9-1a8c-4537-8aaa-56ecab682c28 2021-05-11T03:12:06Z

El abogado Elliott ha negado que el tigre perteneciera a Cuevas. El comandante de la policía de Houston, Ron Borza, dijo a AP que Cuevas tenía dos monos dentro de la casa de Houston. Pero como informó KTRK-TV, los funcionarios no encontraron a ningún otro animal dentro cuando registraron la casa.

KTRK-TV también informó que Cuevas tenía varias fotos y videos en su cuenta de Instagram junto a animales exóticos. La estación de televisión informó haber encontrado videos de dos monos, videos de Cuevas alimentando a un oso bebé y fotos “consintiendo a un tigre joven”.

