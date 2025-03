¿El vestido de novia de Melania Trump esta en venta en eBay?

El vestido de novia de la Primera Dama Melania Trump, el cual usó para casarse con Donald Trump, estaría en venta en eBay. El extravagante vestido de Christian Dior de John Galliano que la Primera Dama lució en su boda con el presidente Trump en 2005, supuestamente está a la venta en Palm Beach, Florida.

El vestido que usó Melania hace 20 años, pesaba exactamente 60 libras y costó 100 mil dólares, según Page Six.

Ahora, parece que se ha puesto a la venta por una fracción de ese precio. La vendedora de eBay, Svjabc1, inició la subasta en 45.000 dólares, después de que ella afirmara haberlo comprado en 70.000 dólares para su propia boda en 2010.

Patricia Torvalds fue quien encontró el vestido de novia, supuestamente de Melania, mientras buscaba vestidos Dior de los 80. Trovalds lo compartió con su amiga Liana Satenstein, quien es una escritora de Substack, para que compartiera la noticia con el mundo.

Melania supuestamente pagó 187.000 dólares por el vestido originalmente, lo que hace que el precio de 45.000 dólares en eBay sea todo una ganga, según Women’s Wear Daily.

El icónico vestido está confeccionado en satén duquesa 300 con una silueta ceñida y una falda de sirena. “Este vestido tuvo más de 500 horas de trabajo de bordado a mano con cristales Swarovski y una cola de 13 pies”, continúa la descripción del listado junto a una captura de pantalla de Melania con el vestido histórico en la portada de febrero de 2005 de Vogue, fotografiada por Mario Testino.

