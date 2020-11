Día de Acción de Gracias 2020: Versículos de la Biblia para compartir

Hoy 26 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, por ello queremos honrar este día tan especial con estos versículos de la Biblia para compartir a través de WhatsApp, Twitter o Facebook.

El Día de Acción de Gracias es muy importante para agradecer por todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas, por la unión familiar y por poder gozar de buena salud. Además, muchas familias en todo el país se reencuentran para celebrar una cena familiar en donde agradecen por cada una de las experiencias que vivieron en este año.

Conoce más sobre la historia del Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias es un feriado nacional en los Estados Unidos y sus inicios datan del año 1621, momento en el que los colonos de Plymouth y los nativos americanos de Wampanoag compartieron una fiesta de la cosecha de otoño.

En 1863, el presidente Abraham Lincoln proclamó que el Día de Acción de Gracias se celebraría anualmente en el mes de noviembre. Antes de este importante anuncio, la festividad se celebraba en distintas fechas en varias colonias o estados del país.

Desde 1924, Macy’s organiza un desfile en la ciudad de Nueva York para celebrar el Día de Acción de Gracias en un importante espectáculo que atrae a alrededor de 3 millones de espectadores a lo largo de las 2.5 millas que incluye el recorrido.

En la actualidad, el 90% de los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias con una cena tradicional que incluye pavo, puré de papas, salsa de arándanos y pastel de calabaza.

Muchas comunidades de los Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias con un acto de gratitud que se basa en la recolección de alimentos y entregas de cenas para los menos afortunados.

Versículos de la Biblia para celebrar el Día de Acción de Gracias

“Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos”. – Colosenses 3:15

“Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado”. – 1 Timoteo 4:4-5

“Entrad por sus puertas con acción de gracias, Por sus atrios con alabanza; Alabadle, bendecido su nombre”. – Salmos 100:4

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”. – 1 Tesalonicenses 5:18

“Para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios”. – 2 Corintios 9:11-12

“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones”. – Efesios 1:15-16

“A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey”. – Daniel 2:23

“Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. – Filipenses 4:6-7

“Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias?”. – 1 Corintios 10:30

“Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor; dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre”. – Efesios 5:19-20