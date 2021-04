Maestra de Nueva York es acusada de abuso sexual a estudiante: Veronica Pezdan

Una maestra de secundaria de Nueva York fue arrestada durante el pasado lunes 19 de abril después de haber sido acusada de abusar sexualmente de un estudiante de 15 años, según informaron las autoridades locales.

La agresora, identificada como Veronica Pezdan, de 28 años, enfrenta dos cargos de violación en tercer grado y dos cargos por poner en peligro el bienestar de un menor de edad.

CBS Nueva York reveló que un informe policial detalló que Pezdan entabló relaciones sexuales con un estudiante de 15 años durante los últimos dos meses.

El medio de comunicación agregó que la mujer se desempeñaba como maestra de matemáticas en la escuela de secundaria Shoreham-Wading River en Long Island, Nueva York.

Según Daily Voice, el Distrito Escolar de Long Island emitió un comunicado de prensa para confirmar que Veronica Pezdan fue despedida de la institución educativa en la que trabajaba después de darse a conocer las acusaciones de índole sexual en su contra.

“Esta persona ya no será empleada por el Distrito Escolar y se colocará a un nuevo maestro en el salón de clases. La persona en cuestión pasó todas las verificaciones de antecedentes necesarias del estado de Nueva York antes de ocupar su puesto de trabajo”, mencionó el Distrito Escolar de Long Island en el primer fragmento del comunicado de prensa.

“La administración y la Junta de Educación están profundamente preocupados por estas acusaciones. Tengan la certeza de que el Distrito Escolar no tolera y condena tales comportamientos. Estamos cooperando plenamente con las autoridades en las investigaciones que se encuentran en curso”, puntualizó el pronunciamiento de las autoridades escolares de Long Island.

28-year-old Veronica Pezdan is set to be arraigned this AM after police say she was having a sexual relationship with a student. The part-time math teacher at Shoreham-Wading River High School is facing charges including rape & endangering the welfare of a child @Newsday pic.twitter.com/i05aj1m4QB

— Chelsea Irizarry TV (@chel_irizarryTV) April 20, 2021