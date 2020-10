Enfermera embarazada es asesinada y arrojada en una calle en Nueva York: ¿Quién la mató?

Conmocionados están los neoyorquinos, luego de conocerse el asesinato de Vanessa Pierre, una joven enfermera de 29 años, quien estaba embarazada, en hechos que ocurrieron el viernes pasado en el condado de Queens.

Así lo informó el periódico Daily News, donde se aseguró que el novio de la víctima, identificado como Goey Charles, fue arrestado bajo cargos de asesinato.

Las autoridades policiales encontraron a eso de las 6:00 de la mañana a la mujer, quien vestía pijamas, tirada boca abajo en una acera al lado de la autopista Harding Parkway, en inmediaciones de Bell Boulevard, en el vecindario de Bayside, en Queens.

El cuerpo de la madre embarazada presentaba moretones en el cuello, en lo que parecían signos de estrangulamiento. La Oficina forense dictaminó que la causa de la muerte fue asfixia por compresión del cuello.

“El viernes 23 de octubre de 2020, aproximadamente a las 06:00 horas, la policía respondió a una llamada al 911 sobre una mujer asistida frente al 216-13 Horace Harding Parkway, dentro de los límites del cuartel 111. A su llegada, los agentes observaron a una mujer adulta de 29 años no identificada, sin respuesta, tendida en el suelo frente al lugar. La EMS respondió al lugar y declaró a la mujer muerta en la escena”, dijo el NYPD a Ahoramismo, a través de un comunicado.

