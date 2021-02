¿Cómo obtener la vacuna COVID-19 en tiendas Kroger?

Muchas tiendas minoristas y farmacias están comenzando a ofrecer vacunas contra el COVID-19, incluyendo los supermercados Kroger. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cómo obtener una vacuna COVID-19 en Kroger, cuáles son las tiendas elegibles y cómo registrarte.

Estados donde Kroger está ofreciendo vacunas COVID-19

Según la página web de Kroger, los siguientes estados están ofreciendo vacunas. Sin embargo, las vacunas COVID-19 son de suministro limitado y deberás cumplir con los requisitos de elegibilidad de tu estado para calificar.

Alaska

Arizona

California

Colorado

Georgia

Idaho

Illinois

Indiana

Kansas

Kentucky

Luisiana

Nevada

Ohio

Oregón

Carolina del Sur

Texas: Houston y otras farmacias están actualmente sin dosis (a partir del 12 de febrero) pero es posible que reciban otras nuevas pronto.

Utah

Virginia

Washington

Washington D.C.

West Virginia

Wisconsin

Kroger también señala que ofrecerá vacunas en los siguientes estados en un futuro cercano, así que consulta la página web para obtener actualizaciones:

Alabama

Arkansas

Delaware

Florida

Maryland

Michigan

Misisipí

Misuri

Montana

Nebraska

Nuevo México

Carolina del Norte

Tennessee

Wyoming

Cómo inscribirte para ponerte la vacuna COVID-19 en Kroger

Si deseas obtener una vacuna COVID-19 en Kroger, visita primero la página web de Kroger aquí, donde se enumera la elegibilidad actual de cada estado. En algunos casos, la página web mostrará dónde puedes ir para determinar si eres elegible en la lista de prioridades de tu estado.

A continuación, puedes verificar la disponibilidad de citas en tu estado en este enlace. El vínculo es el mismo para todos los estados. Sin embargo, puede ser mejor llegar allí eligiendo tu estado en la página web COVID-19 de Kroger, en caso de que el enlace cambie alguna vez.

A continuación, primero debes que elegir una ubicación según tu código postal, ciudad y estado, o el nombre de la tienda Kroger. Cuando ingreses tu código postal o ciudad, por ejemplo, se te dará una lista de todas las ubicaciones de Kroger cercanas. Algunos de ellos pueden estar bastante lejos, especialmente si no hay una tienda Kroger en tu ciudad. Selecciona tu preferencia de farmacia y luego haz clic en “Continuar”. Ten en cuenta que el hecho de que las farmacias se enumeren aquí no significa que la vacuna COVID-19 esté disponible en estas farmacias. Este es el programa general de vacunación de Kroger, que también puede incluir todas las otras vacunas de Kroger, como la influenza y más.

En este punto, ahora puedes elegir hasta tres vacunas para tu cita. Si no hay vacunas COVID-19 en la farmacia de tu elección, aquí es donde verás que no está en la lista, pero verás una larga lista de otras vacunas disponibles. Haz clic en “Todas las vacunas” para ver cuáles están disponibles.

Heavy (sitio hermano de Ahora Mismo) señaló que al elegir una ubicación de Texas en la página web, por ejemplo, se incluyó una larga lista de vacunas, pero COVID-19 no estaba en la lista. Sin embargo, al elegir una tienda en el estado de Washington y hacer clic en “Todas las vacunas”, COVID-19 fue la única que apareció en la lista. Entonces, si la farmacia que elegiste distribuye vacunas COVID-19 (incluso si las citas no están disponibles en este momento), COVID-19 aparecerá en la lista en esta etapa (o puede aparecer por sí solo).



Kroger

Cuando hagas clic en COVID-19, se te pedirá que te asegures de que la persona que solicita la vacuna cumpla con los requisitos de elegibilidad antes de continuar.

Sin embargo, todavía no está claro, porque este punto te llevará a la sección “Programar cita”, donde sabrás si hay espacios. Si no los hay, se leerá este mensaje: “Lo sentimos, no hay horarios disponibles en esta ubicación. Prueba con otra ubicación o vuelve a consultar pronto”.

Si hay una cita disponible, puedes elegirla y luego pasar a las secciones Información del paciente y Detalles médicos. Si no hay citas disponibles, deberás comenzar el proceso de nuevo para verificar nuevamente en una fecha futura. Actualizar la página simplemente te llevará al inicio del proceso.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com