¿Personas vacunadas contra el COVID pueden contagiarse?: Dr. Fauci responde

El reciente reporte de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.), donde se reveló que un total de 5,800 personas de las alrededor de 80 millones que se han vacunado completamente en Estados Unidos hasta ahora, se contagió de coronavirus, ha despertado dudas y preocupación sobre el riesgo de enfermarse pese a estar inmunizado. Más el dato de 74 muertes entre los vacunados, quienes sufrieron duros efectos causados por el COVID.

Aunque las autoridades de salud han defendido que la vacuna contra el COVID reduce considerablemente los síntomas y el riesgo de muerte, en caso de que alguien se infecte, han admitido también que no existe la garantía al 100% de que todos los que se vacunen no van a enfermarse. Eso sí, tal y como lo demuestran los datos de los CDC sobre personas vacunadas que se contagiaron, destacan que el número de infectados representa tan solo el 0,0001%.

Y ante la pregunta que hoy muchos se están haciendo sobre si una persona vacunada puede o no puede contagiarse fácilmente de COVID-19, el Dr. Anthony Fauci, experto epidemiólogo de la Administración Biden, ofreció luces sobre esa interrogante, y aclaró que es posible, pero muy, muy poco probable.

En diálogo con Dana Bash, de CNN, el Dr. Fauci dijo que puede haber varios elementos que tengan incidencia en la efectividad de la vacuna en los poquísimos casos en los que no previene contagios y/o incluso la muerte.

“Aunque son inusuales, estamos viendo infecciones que van apareciendo…(eso puede pasar) cuando el cuerpo en realidad no genera una respuesta inmune adecuada por varias razones (como) estado inmunológico, estado de salud, medicamentos para la edad que está tomando o algo mal con la composición de administración de almacenamiento de vacunas”, dijo el epidemiólogo.

Por ello, y sin poder tener una precisión sobre qué personas vacunadas desarrollarán o no la enfermedad, el experto mencionó la importancia de seguir usando tapabocas y continuar respetando las normas de distanciamiento social, después de ponerse la vacuna.

“Lo primero que debemos darnos cuenta es que cuando uno se vacuna, el riesgo de infectarse disminuye drásticamente y es muy bajo. Entonces, la pregunta obvia es ¿por qué existen restricciones? Porque en una determinada situación, uno puede vacunarse, no tener ninguna enfermedad clínica, pero infectarse y ni siquiera saberlo y tener una replicación del virus en la nasofaringe y transmitirlo sin darse cuenta a otra persona que en realidad podría no estar vacunada y enfermarse. Esa es la razón por la que se debe usar una máscara”, dijo el médico a CNN.

Fauci también insistió en que la regla de oro es tener precaución y no bajar la guardia para evitar auge de contagios y reafirmó que la vacuna sí reduce de manera abismal la posibilidad de contagios.

“Lo que dicen los CDC es que depende de cuál sea su nivel de riesgo que quiera tomar. Lo único que debemos hacer es tener cuidado de no infectar inadvertidamente a otra persona o eso, dado el hecho de que tenemos 70,000. De 60,000 a 70.000 nuevas infecciones en la comunidad, esa es una situación precaria”, dijo el experto. “Ese es el punto. Por lo tanto, no queremos que la gente piense que no disminuyes drásticamente el riesgo cuando te vacunas, pues absolutamente sí lo hace. El riesgo es muy bajo y la gente tomará decisiones sobre lo que quiere hacer, y será un riesgo relativo. ¿Qué riesgo estoy dispuesto a correr?”.

Hasta el momento, según cifras reportadas por los CDC, un total de 131,247,546 personas se han aplicado una dosis de las vacunas COVID disponibles y 84,263,408 ya está plenamente inmunizados.