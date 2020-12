¿Pueden los niños vacunarse contra el Covid-19?

Aunque en los inicios de la pandemia mucho se habló de que los niños no contraían el virus del Sars-Cov-2, con el transcurso de los meses y el progreso de la enfermedad, se ha podido establecer que todos los niños de distintas edades, aún los bebes pueden enfermarse de coronavirus, con la diferencia de que no presentan tanta gravedad como en la población adulta, y a veces ni siquiera llegan a presentar síntomas, pasando desapercibida la enfermedad en ellos, y por lo que peligrosamente se convierten en grandes vectores de contagio.

Un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales para niños, en los Estados Unidos señala que los menores representan aproximadamente un 10% de todos los casos de Covid-19, indicando además, que las hospitalizaciones de los menores se dan en índices mucho más bajos que para los adultos, pero que si el caso amerita de que el infante sea internado, es necesario ser tratado directamente en la Unidad de Cuidado Intensivos, como se hace usualmente con los adultos hospitalizados, de acuerdo a investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Así mismo, enuncia que los niños con afecciones de base como la obesidad, la diabetes y el asma, son más vulnerables a contraer el Covid-19, al igual que los que presentan enfermedad cardíaca congénita, afecciones genéticas, o enfermedades que afectan el sistema nervioso o el metabolismo.

¿Se deben vacunar los niños por motivos epidemiológicos?

Trascurridos varios meses de la pandemia, ya es certero decir que los niños se contagian mucho menos con este virus, que de otros virus respiratorios. Por lo tanto, dar inmunidad a la población infantil contra el virus del Sars-Cov-2, solo tendría lógica si fuera por motivos epidemiológicos “en caso de que el niño fuera un gran propagador. Entonces sí habría que vacunar, quizá a partir de la adolescencia. Pero no a los niños más pequeños, porque no lo son”. Opina Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria, pediatra, vacunólogo y Director Clínico de Pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol, quien afirma que de hecho “los sitios más seguros son las guarderías y los colegios”.

Agregó, incluso que, por motivos epidemiológicos, hay un matiz importante. Explica que, en general, “las vacunas que se ponen a los niños pensando en proteger al adulto más que a ellos mismos, tienen sentido porque son vacunas que no se le ponen al adulto. Pero que, en este caso, la vacuna del Covid-19, si se les iba a poner a los adultos, así que no tendría mucho sentido”.

Del lado opuesto está el epidemiólogo Daniel López Acuña, médico y ex directivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien insiste en la necesidad de vacunara a los niños igual que al resto de la población, aduciendo que “hay estudios que plantean que pueden ser un factor importante de transmisión, y que, desde el punto de vista de la protección inmunitaria de la población, no de la individual, sí va a ser importante vacunarlos. No podemos dejar a un segmento tan grande de la población por fuera”.

Recuerda López Acuña que, habitualmente, los ensayos de vacunas no incluyen a niños. Ahora, se está ensayando con mayores porque son el principal grupo de riesgo. Pero “no podemos pensar que los niños son invulnerables. Hay que propiciar que no haya transmisión entre niños, ni por niños, y eso requerirá eventualmente la vacunación de esa población”. Aunque sea a medio plazo. “Entiendo que primero se hagan ensayos con las personas adultas, que es lo normal, pero no podemos dejar fuera a los niños, aunque sea en una segunda etapa de vacunación. Desde un punto de vista epidemiológico,

Pero, ¿cuándo habría una vacuna para niños?

En esto momentos, existen 47 vacunas en desarrollo que se están ensayando en humanos, pero sólo la de Pfizer ha incluido en sus análisis de estudio a menores de edad, adolescentes entre los 12 y 17 años, pero todas las demás, solo han iniciado pruebas en población adulta, enfocándose especialmente a los mayores de 65 años, como personas que representan más vulnerabilidad por contraer el Covid-19.

“En los niños, esta infección no es un problema. En ellos, la mejor prevención futura será coger la infección de manera natural e inmunizarse, como se inmunizan contra cualquier otra”, asegura Carlos Rodrigo.

Por su parte, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna aseguran que en un futuro harán ensayos de sus vacunas con niños, pero no concretizan en más detalles.

Las cifras de Covid-19 en niños

La Academia Estadounidense de Pediatría, hace pocos días en una conferencia virtual, dio a conocer que, según datos de la Asociación de Hospitales de Niños, estos representan aproximadamente el 10,5% de todos los casos de Covid-19 reportados en el país, y de los cuales el 1,7% requiere hospitalización y el 0,02% muere. Unas tasas que son significativamente más bajas que en los adultos. Por su parte los CDC, dieron a conocer en números, que de las 190.000 personas que murieron en Estados Unidos por Covid-19 desde el 12 de febrero hasta el 31 de julio, solo 121 eran menores de 21 años de edad.

Igualmente, en esta conferencia, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas dio su punto de vista con respecto de la vacuna pediátrica, pronunciando que primero deben esperarse datos confiables, de efectividad y seguridad en el ensayo clínico realizados a los adultos, para después ser analizados dentro de la población infantil.

Agregó que la obtención de una vacuna para los niños debe lograr un balance entre el desarrollo del producto y dada la mayor vulnerabilidad del organismo de los niños, la seguridad de la vacuna. Además, estableció que debido a que los ensayos clínicos en niños son más complicados, pues no solo debe obtenerse el consentimiento de los padres, sino también ir escalando muy cautelosamente con las dosis de vacunación, no cabía duda de que la vacuna infantil tomaría un periodo de tiempo extenso, y que probablemente estaría disponible solo hasta finales del año 2021 o 2022.

Según el mayor estudio realizado en Estados Unidos con pacientes pediátricos, sólo un cuatro por ciento de los niños se infectaron por Covid, y la mayoría tuvieron síntomas leves.

¿La vacuna de los niños seria la misma de los adultos?

De crearse una vacuna para los niños para inmunizar a los menores contra el Covid-19, no estaría determinado cómo seria, teniendo en cuenta que el sistema biológico de los menores actúa de manera distinta a la de un adulto, y por tanto el suministro de esta tampoco estaría determinado.

De hecho, el médico pediatra Rodrigo, pone de ejemplo, el caso de vacunas como la de la gripe, en donde la primera administración requiere que se aplique dos veces, pero en la misma cantidad que la de los adultos, y en referencia a la vacuna de la Hepatitis B, aduce que la dosis no es la misma, es más pequeña. Pero que en general, la mayoría de las vacunas se suministran en la misma dosis. Para el caso del coronavirus, afirma que “hasta que no haya vacuna, no lo sabremos”.

Y habría que ver, también, a partir de qué edad se administraría. “Las infecciones respiratorias, en general, son claramente más benignas en niños que en adultos. No hay ninguna necesidad de vacuna para un niño, velando por su propio beneficio”, insiste el experto.

Así mismo, ante la duda de que, si la misma vacuna funcionaría igual en los niños y en los adultos, teniendo en cuenta que actúa sobre el sistema inmunológico y que éste no es igual en adultos que en niños, el profesional cree que sí, que la vacuna les protegería de la misma forma. Y da sus argumentos de que “Lo que parece que está siendo diferente en los niños es su inmunidad innata (la inmunidad con la que se nace), que les permite responder mejor ante las exposiciones virales. “El organismo de un niño está preparado para lo que le echen, para él es tan nuevo este coronavirus como cualquier otro virus”, subraya.

Contrario sucede en el sistema inmune de los adultos, donde la vacuna, explica el médico, va dirigida a otro tipo de inmunidad, a la inmunidad adquirida (a generar anticuerpos). Y los niños son igual de capaces que los adultos de producir esta respuesta inmune. La vacuna, por tanto, les podría producir el mismo efecto.

Sin embargo, existe un gran interrogante, y es por qué el Covid-19 ataca menos a los infantes. No hay una explicación clara para esto. Es una pregunta que plantea muchas hipótesis, entre las que están las del inmunólogo Pedro Reche, inmunólogo e investigador, quien habla de una cierta y “extensa inmunidad cruzada” que estaría protegiendo a los niños: la vacuna DTP que se les administra (difteria, tétanos y tos ferina) podría estar generándoles una fuerte memoria inmunitaria, y para el caso de los recién nacidos que no contraen el virus, afirma que las vacunas suministradas a las madres en gestación les ayuda a proteger el sistema inmune del bebé por nacer.

Lo cierto es que hasta el momento ninguna de estas premisas ha sido comprobada y lo único cierto es el enigmatico actuar del comportamiento del virus frente a los niños.

Finalmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lo que han hecho, es alertar de la posibilidad de que las próximas vacunas para el Covid-19 no se recomiende ser suministradas a los infantes, pues los primeros ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus solo se han realizado en adultos, y no se sabe que efectos adversos puedan desarrollar los niños, al igual que en las mujeres gestantes.

Sin embargo, hizo referencia que, si los estudios clínicos se ampliaban a más grupos poblacionales, obteniendo más datos seguros de las candidatas a vacunas contra esta enfermedad en adultos, se podría dar comienzo a ensayos en adolescentes, y luego progresivamente ir bajando la edad hasta llegar a los menores de 3 años, y así, en un futuro poder hablar de la vacuna para estos.

