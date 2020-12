Vacuna contra COVID-19: ¿Por qué la FDA no aprobado la vacuna de Pfizer?

El pasado jueves 10 de diciembre se esperaba que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobará la deseada vacuna contra el COVID-19. El comité se reunió todo el día para discutir sobre la aprobación de la vacuna. Desde entonces hemos estado esperando por una respuesta. Pero hasta el 11 de diciembre, la página principal de la FDA anuncia que todavía la vacuna contra COVID-19 no ha sido aprobada.

Pero le dieron la luz verde el día de la reunión. Aunque tenga la luz verde no significa que ha sido aprobada o que se pueda empezar a vacunar contra el COVID-19. La luz verde se dio tras que 17 miembros votaron por la vacuna pero 4 votaron en contra y uno se abstuvo.

La votación final parece haber estado influenciada por un tema limitado. Según reportan los medios, la inclusión de jóvenes de 16 y 17 años en la autorización de que le pongan la vacuna contra el COVID-19.

La Dra. Archana Chatterjee, miembro del panel asesor de la FDA que votó en contra de recomendar la vacuna Covid-19 de Pfizer para uso de emergencia, le dijo a CNBC el viernes 11 de diciembre que su oposición se debía a que no creía que los jóvenes de 16 y 17 años debían incluirse ahora.

En una entrevista con Squawk Box, Chatterjee dijo que habría votado “sí” si la pregunta que tenía ante sí hubiera sido diferente. “Quiero dejar muy claro que apoyo totalmente la autorización de uso de emergencia para el uso de esta vacuna de Pfizer y BioNTech para adultos de 18 años o más”, dijo Chatterjee.

El comité de la FDA recomendó la autorización de emergencia de la vacuna para las personas mayores de 16 años.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, le dijo el viernes a Stephen Hahn, el comisionado de la FDA, que presentara su renuncia si la agencia no aprueba la primera vacuna contra el coronavirus del país este viernes 11 de diciembre, según The Washington Post. Al momento de la publicar esta nota la FDA aprobado la vacuna de contra el COVID-19, de Pfizer.

Este viernes el presidente Trump tuiteó que la FDA es “una tortuga grande, vieja y lenta” en su manejo de las vacunas, mientras exhortaba al comisionado Stephen Hahn a “sacar las vacunas de la represa AHORA”. Añadió: “¡¡¡Deja de jugar y empieza a salvar vidas!!!”

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020