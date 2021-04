COVID-19: ¿Me puedo poner la vacuna aunque tenga coronavirus?

A medida que avanza el proceso de vacunación contra el virus del Sars-Cov-2 en muchos países del mundo, muchas dudas se tejen entre quienes tienen la intención de recibir la dosis inmunizante contra esta infección.

Una de ellas tiene que ver con el hecho de poder recibir la vacuna estando positivo para la infección, y de hacerlo ¿qué consecuencias puede traer para la salud?

¿Me puedo poner la vacuna aunque tengas coronavirus?

Según los CDC, Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​, ante esta pregunta tan frecuente, la respuesta es un contundente “NO”. Las personas que han dado positivo por COVID-19 y que tienen síntomas deben esperar hasta recuperarse totalmente de la enfermedad para poder ser vacunados y cumplan con todos los requisitos para obtener la vacuna. Además, quienes no tengan síntomas también deben de esperar hasta que puedan ser elegibles a recibir el inyectable.

“Las personas con COVID-19 que tienen síntomas deben esperar para vacunarse hasta haberse recuperado de la enfermedad y hasta que reúnan los criterios para suspender el aislamiento, las personas sin síntomas también deben esperar hasta que reúnan los criterios para vacunarse. Esta pauta alcanza también a las personas que se enferman de COVID-19 antes de su segunda dosis de la vacuna, dicen los CDC.

De ahí, que la recomendación que hacen las autoridades sanitarias oficiales señala que a pesar de que no hallan contraindicaciones para recibir la vacuna del COVID-19 estando infectado con el virus, y de que los síntomas de la enfermedad sean leves o no estén presentes (asintomáticos), lo mejor es que los pacientes esperen en un tiempo de aislamiento a que el cuerpo este totalmente libre del virus.Se estima que este tiempo debe de ser de 90 días.

Se puede incluir en esta consideración al médico epidemiólogo, investigador, profesor y funcionario público mexicano, Hugo López-Gatell, a quien se le hizo esta misma pregunta, y quien, basado en las recomendaciones de diferentes agencias de regulación sanitaria, definió que un mes era el plazo mínimo para recibir la inmunización, en caso de haber contraído este coronavirus.

El funcionario explicó a los consultantes, que este tiempo permite tener claridad sobre los síntomas de la enfermedad, y de los síntomas que provoca la vacuna por los efectos que causa el antígeno en el cuerpo.

“Que al menos haya transcurrido un mes completo, al menos 30 días entre que una persona resolvió su estado de enfermedad COVID-19 y se pueda vacunar”, declaró el subsecretario ante los medios de comunicación. “Si tienes COVID-19 a la hora de recibir tu vacuna, es mejor que esperes”. Agregó en declaraciones citadas por Infobae.

¿Qué pasa si uno está infectado, pero no lo sabe y recibe la vacuna?

La inmunóloga y experta internacional en vacunas, funcionaria de la Universidad de la Rioja, Carmen Álvarez Domínguez afirmó que “No sucede nada”. Pero agrega que “ahora, por la escasez de vacunas, se está recomendando a la gente que lo ha padecido en los últimos seis meses que se vacunen con una única dosis, porque para ellos una sola dosis ya supone la amplificación de la inmunidad y en este caso ocurriría algo parecido, que esa dosis ya sería como la segunda de alguna manera”. Afirmó la experta.

De hecho, la experta afirma que quienes se vacunen sin saber que tienen coronavirus no tendrán problemas, según la inmunóloga, más allá de que la vacuna les pueda dar algo una reacción más que a los demás: “En algunas vacunas la reacción a la segunda dosis es un poco más fuerte que la primera y para los infectados su primera inyección les podría provocar directamente un poco más de reacción. Pero ningún síntoma nuevo o más peligroso, simplemente los mismos síntomas con un poco más de intensidad”.

Algo más de fiebre, malestar o náuseas, que son los síntomas más comunes que hasta la fecha han mostrado las vacunas aprobadas frente al Covid-19. “Nada que no pase en 72 horas”, incidió Álvarez-Domínguez.

La inmunóloga tranquiliza a la población si, al día siguiente o pocos días después de vacunarse da positivo por Covid-19. “No hay ningún problema más allá de que aún no habrá dado tiempo a que la vacuna haga efecto en su organismo y por tanto no podrá ayudarles mucho. Quizás algo, depende cuando se haya infectado, podría tener cierto efecto. Pero la inmunidad necesita unos 14 días para empezar a producir células del sistema inmune que reconozcan al antígeno contra el que nos vacunamos y 21 días para generar las llamadas células de memoria. Por eso hay que esperar al menos 21 días para la segunda dosis, para que el proceso del sistema inmunológico se haya completado”, finalizó en declaraciones citadas por El Independiente.

Por su parte la enfermera colaboradora médica de NBCLA, Alice Benjamín, dice acerca de la duda de vacunarse estando con infectado con el virus del Covid-19, que las personas al recibir la inyección solo deben asegurarse de no presentar síntoma alguno. No tener síntomas de resfriado o signos de síntomas de COVID-19.

“Estoy bastante segura de que ha habido personas que encajan en esta categoría que son asintomáticas, que pueden tener COVID-19 y recibir la vacuna. Hasta el momento, no hemos tenido ninguna información que indique que esto es peligroso o que esto es malo. Así que no diría que hiciera nada diferente. Si se siente mal o siente que tiene los signos y síntomas de COVID-19, espere a vacunarse. Pero en este momento, no tenemos ninguna información que diga que eso es algo malo”. Añadió la funcionaria, según Telemundo 52.

Finalmente, en pocas palabras lo que el personal sanitario pone de manifiesto, es que no existe peligro en contraer la vacuna contra el virus del Covid-19 estando infectado con el Sars-Cov-2, pero si piden a las personas que acudan a recibir las inyectables, de informar al funcionario que lo atienda si padece en el momento de síntomas compatibles con el Covid-19 o si ha tenido contacto con una personas que haya dado positivo en los últimos 15 días. Así mismo, abstenerse de acudir al centro de vacunación asignado, sí está en proceso de resultado de una prueba diagnóstica de la enfermedad, para evitar una posible cadena de contagios. De igual manera, debe de asistir con todos los protocolos de bioseguridad, como lo son el uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, y si se requiere, uso de guantes.

Con toda la información que usted pueda suministrar, será el personal médico quien evalúe los criterios para llevar a cabo la vacunación, o si por el contrario decide posponer la inmunización.

