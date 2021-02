¿Cómo obtener la vacuna del COVID-19 en Target?

Muchas tiendas minoristas y farmacias están comenzando a ofrecer vacunas para el COVID-19. Si bien algunas tiendas Target seleccionadas se encuentran entre las que ofrecen vacunas, lo hacen de una manera diferente a muchas otras tiendas minoristas.

Así es como puede solicitar la vacuna contra el COVID-19 en una ubicación de Target cerca de usted.

A diferencia de muchas otras ubicaciones, no puede programar una vacunación en una tienda Target directamente en el sitio web de Target. Deberá pasar por CVS.

En Target se puede leer: “Target está trabajando en estrecha colaboración con CVS para proporcionar vacunas contra el coronavirus, siguiendo las pautas estatales y federales. Diríjase a CVS.com para determinar su elegibilidad y ver si hay una ubicación cerca de usted que ofrezca actualmente la vacuna”.

Las vacunas se administran en farmacias CVS seleccionadas en Target y en tiendas CVS seleccionadas de acuerdo con las pautas de prioridad del estado.

Para obtener más información sobre las vacunas disponibles cerca de usted, visite el sitio web de CVS aquí y desplácese hacia abajo hasta el mapa que muestra la disponibilidad de vacunas. Junto al mapa hay una lista de estados donde CVS ofrece actualmente vacunas. Si su estado está en esa lista, haga clic en su estado. Luego, verá detalles sobre quién es elegible para las vacunas CVS, qué ciudades las ofrecen. Luego haga clic en “programar una cita ahora” y mire si hay citas disponibles en su ciudad. Llevará un evaluador para determinar su elegibilidad. Si es elegible, se le informará que necesita programar dos fechas separadas para asegurarse de recibir sus vacunas dentro del plazo requerido. Una vez más, se le pedirá que ingrese su código postal o ciudad y estado, y así sabrá si hay vacunas disponibles cerca de usted.

Los estados donde CVS ofrece actualmente vacunas, al momento de la publicación de este artículo, incluyen:

Es posible que se agreguen otros estados a esta lista más adelante, así que siga revisando el mapa de CVS para obtener actualizaciones.

Tenga en cuenta que el hecho de que su estado esté en esta lista no significa que el CVS de Target cerca de usted tenga vacunas disponibles. Deberá pasar por el proceso completo en el sitio web de CVS antes de saber si puede ir a su Target para recibir una vacuna.

As coronavirus vaccines become more widely available for essential workers, Target’s committed to making the process easier for our team. That’s why we’re offering hourly team members up to 4 hours of pay and free Lyft rides for vaccinations. More here: https://t.co/9lkNYGWies pic.twitter.com/PDRwGrZYD5

— Target News (@TargetNews) February 10, 2021