Uruguay: Impactantes imágenes de la inundación

Este lunes 17 de enero Uruguay amaneció azotada por fuertes inundaciones, resultantes de las intensas lluvias que azotaron al país sudamericano durante el fin de semana. Las imágenes de las calles de Montevideo, la capital, pasadas por agua se volvieron virales en las redes sociales.

La gobernación de Montevideo indicó que se trató de lluvias “sin precedentes”. La fuerte tormenta dejó a 20 mil hogares sin suministro eléctrico. Las fotos y los videos de autos flotando en plena calle ilustran la ferocidad del fenómeno climático.

¿Venecia? Montevideo… Concepción del Uruguay pic.twitter.com/BLalSRmjhm — Agustín Basso (@AgustinBasso_) January 17, 2022

Sergio Rico, director nacional del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), indicó que las lluvias afectaron especialmente a Montevideo, la capital, y al municipio de Canelones. Desde el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informaron que el domingo llovieron entre 50 y 100 milimetros en la capital, más de lo que acostumbra a llover en un mes.

Autos y contenedores flotando pueden verse en los videos que compatieron los usuarios uruguayos de redes sociales. Una postal espantosa que llevó a las autoridades a tomar cartas en el asunto y decretar el estado de emergencia para la capital.

Línea telefónica de emergencia

La intendencia de Montevideo lanzó una línea telefónica para que los ciudadanos puedan comunicar cualquier emergencia derivada de esta histórica inundación.

TERMINAL RIO BRANCO EN VEZ DE ÓMNIBUS SALEN LANCHAS pic.twitter.com/ulQXnPrj9u — Hector (@ManeiHector) January 17, 2022

“El Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) del departamento de Montevideo y la Intendencia informa a la población que, a raíz de la situación generada por las intensas lluvias, se activó el Sistema Integrado de respuesta a la Emergencia, dedicado a dar atención a quienes lo necesiten”, comunicó la intendencia a través de sus redes sociales.

Carolina Cosse, jefa de gobierno de Montevideo, dijo en sus redes sociales que “llovió, en unas horas, el doble de lo que llueve en un mes”.

Cortes de luz en Montevideo

Uno de los efectos colaterales de las inundaciones son los cortes de luz. Montevideo no fue la excepción. La capital uruguaya vivió este lunes horas de desconcierto y amargura. Al menos 20 mil viviendas estuvieron durante horas sin suministro eléctrico.

La UTE (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) precisó que la mitad de esas 20 mil casas corresponden a la capital del Uruguay.

Uno de los barrios más afectados fue Malvín. Su calle principal, Concepción del Uruguay, quedó convertida en un río. Punta Gorda y Punta de Rieles son otras dos zonas que sufrieron perjuicios por la lluvia.

Los vecinos de la zona de Malvín nos envían este video. Lamentablemente pese a pagar tributos carísimos, la limpieza para evitar este tipo de inundaciones nunca existió. Y después quieren endeudar a MVD 25 años para comprar camiones y contenedores. pic.twitter.com/PxUiOxNRRJ — Diego Rodríguez (@Diego__RS) January 17, 2022

El Partido Nacional solicitó al gobierno uruguayo una quita de tributos para las personas afectadas por las inundación.

“Entendemos que llovió demasiado en poco tiempo. Pero también es hora de hacerse cargo. Hay una Intendencia de MVD que no asume su responsabilidad, no realiza trabajos de prevención y planificación y no limpia cañadas, arroyos y drenajes. La IM debe resarcir a los contribuyentes”, escribió en su cuenta de Twitter Diego Rodríguez, el Edil del Partido Nacional.

Elevamos una moción a la IM para que los vecinos afectados por las inundaciones sean exonerados de tributos. Espero que el afán recaudador de Cosse no esté por encima de la situación de los contribuyentes. ¡Basta de lucrar! Comparto entrevista en @Subrayado pic.twitter.com/UwXNL78flp — Diego Rodríguez (@Diego__RS) January 18, 2022

La moción fue presentada a la Junta Departamental de Montevideo con críticas hacia la intendenta, Carolina Cosse, a quien acusaron de no construir la infraestructura necesaria para evitar estos percances.

