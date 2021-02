UPMC empieza a registrar para recibir la vacuna del COVID-19

El sitio web de registro de la vacuna del COVID-19 presentado por el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC) se está promocionando para agilizar el proceso de vacunación contra el coronavirus y conocer cuándo es su turno de vacunarse.

El sitio web de vacunación del UPMC permite a las personas registrarse para recibir la vacuna del COVID-19 si se encuentra en la categoría elegible. El lunes 22 de febrero de 2021, los residentes de Pensilvania que se encuentran en la categoría 1-A son elegibles para vacunarse. Regístrese para ser vacunado aquí.

Esto es lo que necesita saber:

Pfizer vaccine reduces covid hospitalisation by up to 85%

Oxford/AZ vaccine reduces covid hospitalisation by up to 94%

Pensilvania opera bajo un enfoque multifásico de vacunación basado en factores de riesgo y exposición. Aquellos que son actualmente elegibles están en la primera fase de vacunación, 1-A.

“Como parte de la fase 1a del esfuerzo de vacunación de Pensilvania, actualmente estamos vacunando a los trabajadores de la salud de UPMC y no pertenecientes a UPMC, a las personas mayores que viven en nuestras instalaciones de enfermería especializada y a los miembros de la comunidad que son los más vulnerables al COVID-19”, dijo el UPMC. “Estos miembros de la comunidad incluyen adultos mayores y otras poblaciones de alto riesgo, incluidos los vecindarios que tienen la mayor carga de enfermedad COVID-19 y acceso limitado a atención y servicios médicos”.

Registrarse no significa que recibirá una vacuna de inmediato. Lo coloca en una lista de espera y el UPMC se comunicará con usted para programar una cita una vez que sea elegible. El UPMC solicitó que solo aquellos que actualmente son elegibles para una vacuna, o aquellos que están en la Fase 1A, se registren en el sitio web.

“Creemos firmemente en la vacunación”, escribió el UPMC en su sitio web. “Si las personas pueden vacunarse más rápidamente a través de otra fuente, los alentamos a que lo hagan y se aseguren de que reciban su segunda dosis en el mismo lugar. Cuantas más personas puedan vacunarse, mejor podremos proteger a nuestras comunidades”.

After living through two pandemics in her lifetime and recovering from a recent heart attack and #COVID19, Legula celebrated her 104th birthday at UPMC St. Margaret!

Watch the full episode of NOW here: https://t.co/dSCIQuuZI1 pic.twitter.com/UIfMiZBTds

— UPMC (@UPMCnews) February 17, 2021