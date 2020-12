Muere pasajero con síntomas de COVID-19 en un vuelo de United Airlines

El pasado lunes en el vuelo 591 de la compañía área United Airlines con ruta Orlando a Los Ángeles, Estados Unidos, se vivieron momentos aterradores cuando un pasajero con síntomas de Covid-19 como dificultades para respirar, pérdida del olfato y gusto, falleció de manera repentina, luego de que estando a bordo del avión presentará problemas en su estado de salud. Además, el hombre, expuso al contagio del coronavirus a los casi 200 pasajeros que se encontraban en el mismo vuelo.

Debido al crítico estado del pasajero, quien fue atendido durante el vuelo por el personal de asistencia, quienes trataron de reanimar al hombre, el piloto de la aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en Nueva Orleans, para que el hombre pudiera ser atendido en tierra por el personal médico. Sin embargo, tras su llegada al centro asistencial, falleció.

“Al momento del desvío, nos informaron que había sufrido un paro cardíaco, por lo que se les dio a los pasajeros la opción de tomar un vuelo posterior o continuar con sus planes de viaje”, dijo la aerolínea a través de un comunicado enviado por correo. De igual manera, United Airlines, no afirmó si el hombre murió por Covid-19 o no.

De acuerdo a información de TMZ, los relatos de los demás pasajeros indicaron que el hombre se encontraba muy grave antes del despegue del vuelo, que tenía dificultad para respirar, temblaba y estaba sudando.

I knew the risks involved in performing CPR on someone that potentially has COVID but I made the choice to do so anyways. I spoke with the passengers wife about his medical history and she never mentioned he was positive, she said he was scheduled to have a test done in LA.

— Face (@Face_withaQ) December 19, 2020