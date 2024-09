Sale a la luz el video de Tyreek Hill siendo confrontado por policías [VER]

Este lunes 9 de septiembre de 2024, la Policía del condado de Miami-Dade en Florida, hizo público el video del arresto de la estrella de los Dolphins, Tyreek Hill en el cual se puede observar como la fuerza pública actuó con violencia hacia el jugador, según reportó el medio

The Washington Post.

En los hechos acontecidos el pasado domingo 9 de septiembre, cámaras corporales de los oficiales de policía, grabaron el altercado con Tyreek Hill por cometer una infracción, y de la manera como escaló la situación hasta llegar a la agresión hacia él.

¿Cómo fue el arresto de Tyreek Hill?

https://twitter.com/EmmanuelAcho/status/1833280828509430159

De acuerdo con Infobae, al principio, se ve cómo dos agentes persiguen a Tyreek Hill después de que este aparentemente los adelantara a gran velocidad en la carretera que lleva al Hard Rock Stadium, sede de los Dolphins. El incidente ocurrió antes del debut de su equipo en la primera semana de la temporada de la NFL.

Poco después los oficiales activan las sirenas y las luces para obligar al jugador a detenerse, momento en que uno de los oficiales golpea la ventana del auto de Tyreek Hill y le pide bajarla para que le enseñe su licencia de conducción.

En estos momentos del operativo comienza una discusión entre el oficial y Tyreek Hill, quien le pide imponer el comparendo y que le deje seguir cerrando la ventanilla, una actuación que ofusco al policía.

– “Mantenga la ventanilla bajada”, le dijo el oficial golpeando el cristal.

– Tyreek Hill: “No me diga qué hacer”, y volvió a subirla.

– “Voy a sacarte del auto. Sal del auto”. Le indicó el oficial.

Poco después otros agentes intervienen y sacan al jugador a la fuerza sujetándolo del cuello, luego colocan sus brazos a la espalda, lo tiran al suelo y lo esposan.

Según Infobae, en ese momento, se ve cómo uno de los agentes tiene la rodilla en mitad de la espalda del jugador. “Si te decimos que hagas algo, hazlo”, le dice en el video.

Ante esto, Tyreek Hill responde: “Llévame a la cárcel, hermano, haz lo que tengas que hacer”. Los agentes le dicen que sí, que lo llevarán a la cárcel, a lo que el jugador responde: “Estás loco”.

A continuación, en el video se ve cuando los agentes levantaron a Tyreek Hill y lo llevaron a la acera. Un policía le pidió que se sentara en el bordillo, pero cuando Tyreek Hill se negó y le informó que había sido operado de la rodilla, otro agente se colocó detrás de él, le rodeó el pecho con el brazo y lo obligó a sentarse.

Tyreek Hill llamó a su abogado y mediante su intervención finalmente fue dejado en libertad. El jugador participó del partido, hizo una anotación y celebró simulando el arresto.

https://twitter.com/FinsXtra/status/1832936157304222119

Tyreek Hill emitió una declaración

Una vez terminado el encuentro deportivo entre los Dolphins contra los Jacksonville Jaguars, el jugador declaró en rueda de prensa que no tiene idea de por qué fue arrestado si en ningún momento el trató mal a los oficiales, ni se opuso a la diligencia.

“No fui irrespetuoso porque mi mamá no me crió de esa manera”, dijo Tyreek Hill sobre el incidente. “No dije malas palabras. Yo no hice nada de eso. Todavía estoy tratando de resolverlo”, explicó el jugador, según La Opinión.

También en declaraciones a CNN, habló sobre el video del arresto y dijo estar conmocionado todavía. “Estaba impactado. Fue una locura porque todo sucedió tan rápido. Para mí, todo ocurrió tan deprisa que realmente no pude asimilar todo lo que estaba pasando”, afirmó Tyreek Hill durante la entrevista.

https://twitter.com/AttorneyCrump/status/1833123181059559627

Tyreek Hill aprovechó el momento para expresar que si esto sucede con el como figura pública, que se puede esperar para una persona del común. “¿Qué pasaría si no fuera Tyreek Hill?’ En el peor de los casos, ¿sabes?… Todo el mundo tiene manzanas podridas en cada situación, pero quiero poder usar esta plataforma para encontrar una manera de cambiar esto y convertirlo en algo positivo para mí y para Miami-Dade y hacer algo positivo por la comunidad”.

Según Mundo Deportivo, Tyreek Hill expresó sus inquietudes respecto al trato que recibió durante su detención, cuestionando si su raza pudo haber influido en la manera en que fue abordado por los agentes. “Es difícil. No quiero incluir la raza en esto, pero a veces se vuelve un poco dudoso cuando lo haces. ¿Qué pasaría si yo no fuera Tyreek Hill? Dios sabe lo que esos muchachos habrían hecho. Solo quería asegurarme que estaba haciendo lo que mi tío siempre me decía que hiciera cuando estuvieras en una situación como esa: poner las manos en el volante y simplemente escuchar”, señaló Hill.

https://twitter.com/RGIII/status/1832822226900406478

Por su parte, la policía aseguró que Tyreek Hill no cooperó. En una declaración citada por La Opinión, dijeron:

“La Asociación Benevolente de la Policía del Sur de Florida informó este lunes que Tyreek Hill, receptor de los Miami Dolphins de la NFL, fue esposado el pasado domingo porque no cooperó con los oficiales luego de ser detenido por conducir de manera imprudente. Antes del partido de los Dolphins de ayer ocurrió un incidente en el que Tyreek Hill fue esposado. Fue detenido por seguridad de los oficiales después de conducir de una manera en la que se ponía a sí mismo y a otros en gran riesgo de peligro. Al ser detenido el Sr. Hill no cooperó de inmediato con los oficiales en la escena”.

