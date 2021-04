Acusan a maestro en Texas de posesión de pornografía infantil: Tyler Hardy-Croskey

Un maestro de escuela secundaria en Texas fue arrestado durante el pasado viernes 16 de abril después de haber sido acusado de posesión de pornografía infantil y desempeño sexual de un menor de edad.

El sospechoso, identificado como Tyler Hardy-Croskey, de 25 años, enfrenta un cargo por desempeño sexual de un menor de edad y diez cargos por posesión de pornografía infantil.

ABC 13 News reveló que Hardy-Croskey se desempeñaba como maestro de historia de estudiantes de octavo grado en la escuela de secundaria West Lake en Atascocita, Texas.

El medio de comunicación agregó que los registros judiciales señalaban que Tyler Hardy-Croskey poseía imágenes de niños menores de 18 años en donde aparecían “participando en una conducta sexual”.

Court records say Tyler Hardy-Croskey, an Humble ISD teacher, had digital images of children younger than 18 "engaging in sexual conduct."​ https://t.co/lNzGBeNJpg

— ABC13 Houston (@abc13houston) April 17, 2021