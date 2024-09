Trump vs. Harris: Nueva encuesta de 22 de septiembre

Una nueva encuesta publicada este 22 de septiembre muestra a Kamala Harris llevando la delantera pero en otras categorías, Donald Trump la lidera.

Lo cierto es que un aumento de dos dígitos en la popularidad, un creciente entusiasmo demócrata y una ventaja temprana para representar el “cambio” han hecho avanzar a la vicepresidenta Kamala Harris y reorganizado la contienda presidencial de 2024, según una nueva encuesta nacional de NBC News.

A poco más de seis semanas del día de las elecciones, la encuesta encuentra a Harris con una ventaja de 5 puntos sobre el expresidente Donald Trump entre los votantes registrados, 49% a 44%. Si bien ese resultado está dentro del margen de error, es un claro cambio con respecto a la encuesta de julio, cuando Trump estaba por delante por 2 puntos antes de la salida del presidente Joe Biden.

Pero el cambio de esta contienda presidencial va mucho más allá de la carrera de caballos. Para empezar, la preferencia por Harris ha aumentado 16 puntos desde julio, el mayor aumento para cualquier político en las encuestas de NBC News. Algo que no había pasado desde el 2001, cuando la popularidad del presidente George W. Bush aumentó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

En la encuesta, Harris le lleva ventaja a Trump en la categoría que ella es más competente y eficaz, así como de tener la salud física y mental para ser presidente..

NBC's Kornacki: Enormous Gender Gap Driving Harris 49-44 Lead In Poll

Story – https://t.co/LWkm0QHkTp

"Harris, among women, is leading in our poll by 21 points. Among men, Trump is leading by 12. That is a 33-point gender gap." pic.twitter.com/8ATOGH4kiW

— RCP Video (@rcpvideo) September 22, 2024