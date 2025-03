Trump va contra el juez federal que bloqueó deportación de los venezolanos: ¿Lo puede destituir?

El presidente Donald Trump pidió destituir al juez federal que ordenó detener temporalmente la deportación de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador. Sin nombrar directamente al juez James Boasberg, Trump publicó su frustración en su red social. “¡Si un Presidente no tiene el derecho de expulsar a asesinos y otros criminales de nuestro país porque un juez lunático de izquierda radical quiere asumir el papel de presidente, entonces nuestro país está en un gran problema y destinado al fracaso!”, escribió Trump en su red social, Truth Social, tras haber pedido la destitución de Boasberg en otra publicación unas horas antes.

Cabe mencionar que el juez federal de distrito James Boasberg, quien bloqueó temporalmente las deportaciones para considerar las implicaciones de usar la Ley de Enemigos Extranjeros, fue nombrado primero por el presidente George W. Bush para el Tribunal Superior de Washington y luego por el presidente Barack Obama para el Tribunal de Distrito de EE.UU. El juez exigió este lunes 17 de marzo que el Gobierno de EE.UU. explicara qué sucedió con los vuelos de deportación que la administración Trump permitió continuar el sábado por la noche después de que el juez les ordenara regresar.

