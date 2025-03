Trump advierte que suspenderá fondos federales para escuelas y universidades : ¿Qué pasó?

El presidente Donald Trump dijo el martes que se suspenderá toda financiación federal para las universidades y escuelas que permitan “protestas ilegales” y que los agitadores serán encarcelados o enviados de regreso al país de donde vinieron.”Los agitadores serán encarcelados o enviados de vuelta de forma permanente al país del que proceden. Los estudiantes estadounidenses serán expulsados de forma permanente o, dependiendo del delito, arrestados. ¡SIN MASCARAS!”, dijo Trump en una publicación de Truth Social.

Trump ha dejado claro en el pasado que las protestas en su contra no son apreciadas, a pesar de la insistencia de él y de su partido en la importancia de la libertad de expresión en Estados Unidos. El republicano ha amenazado anteriormente con recortar los fondos gubernamentales a colegios, escuelas y universidades de Estados Unidos por enseñanzas sobre género y raza, si permiten que atletas transgénero compitan en equipos deportivos femeninos o si insisten en los mandatos de la vacuna Covid-19.

Trump: Federal funding will be cut for schools allowing illegal protests. Agitators face deportation or prison. U.S. students risk expulsion or arrest. No masks allowed. pic.twitter.com/kcBx36eutb

