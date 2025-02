Trump en su segundo mandato: Nueva encuesta de CBS ¿Muchos lo aprueban o desaprueban?

Una nueva encuesta muestra cómo están reaccionando al trabajo que viene haciendo Donald Trump desde el 20 de enero. La encuesta realizada por CBS News/YouGov encontró que muchos están contentos de la manera que Donald Trump a trabajado en su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos.

La encuesta se realizó cuando Trump, de 78 años, tenía menos de tres semanas en La Casa Blanca. Aunque no lo crea, el presidente Trump recibió uno de sus índices de aprobación laboral más altos en su carrera política de una década, después de que inició su segundo mandato con una serie de acciones ejecutivas.

La nueve encuesta de CBS News/YouGov encontró que el 53% de los adultos estadounidenses aprobaban el trabajo general de Trump en el cargo hasta el momento.

La encuesta publicada el domingo se basó en una encuesta hecha a 2.175 personas entre el miércoles y el viernes pasados.

With most describing him as “tough”, "energetic," "focused," and "effective" – and as doing what he'd promised in the campaign – President Donald Trump has started his term with net positive marks from Americans overall. https://t.co/INcnsT1DGn pic.twitter.com/CuIt9hsDfh

— CBS News Poll (@CBSNewsPoll) February 9, 2025