Impeachment: Donald Trump en segundo juicio político

Diez miembros republicanos de la Cámara de Representantes votaron para empezar un juicio político contra el presidente Donald Trump después del motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio encabezado por sus partidarios. Trump fue acusado en los artículos de juicio político presentados por los demócratas de la Cámara el 12 de enero de “incitación a la insurrección”. Es la segunda vez que Trump es acusado. El recuento final de votos fue de 232 a 197.

La presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Liz Cheney, la tercera miembro más poderosa del Partido Republicano, está entre los votos a favor. Los otros que votarán para acusar a Trump son los representantes Adam Kinzinger, Jaime Herrera Beutler, John Katko, Fred Upton, Dan Newhouse, Peter Meijer, Anthony González, Tom Rice y David Valadao. Todos los demócratas de la Cámara votaron para acusar a Trump. El proceso de juicio político ahora se trasladará al Senado de los Estados Unidos dirigido por el Partido Republicano para un juicio. No importa cuál sea el resultado de eso, Trump estará fuera de su cargo el 20 de enero, cuando el presidente electo Joe Biden sea investido.

Los 10 votos representan el número más alto de votos emitidos contra un presidente de miembros de su propio partido durante un juicio político en la historia de Estados Unidos. Cinco demócratas votaron para acusar al presidente Bill Clinton. Ningún demócrata votó para acusar al presidente Andrew Johnson.

Durante el primer juicio político a Trump en 2019, ningún republicano votó para acusar al presidente. Justin Amash de Michigan, un ex republicano, votó a favor de un juicio político. Amash no se postuló para la reelección y fue reemplazado en la Cámara por Meijer, quien ahora también votó para acusar a Trump.

Estos son los republicanos que han votado para acusar al presidente Donald Trump:

Liz Cheney

Cheney representa a Wyoming y ha estado en el cargo desde 2017. La mujer de 54 años es hija del exvicepresidente republicano Dick Cheney, quien sirvió dos mandatos junto al presidente George W. Bush. Cheney anunció el 12 de enero que votaría para acusar a Trump, emitiendo una declaración que allanó el camino para que otros republicanos hicieran un voto similar. Algunos miembros republicanos de la Cámara han pedido que Cheney sea despojada de su puesto como miembro republicano de tercer rango. Ella dijo en su declaración: “Votaré para acusar al presidente”.

Cheney escribió: “El 6 de enero de 2021 una turba violenta atacó el Capitolio de los Estados Unidos para obstruir el proceso de nuestra democracia y detener el conteo de los votos electorales presidenciales. Esta insurrección causó heridas, muertes y destrucción en el espacio más sagrado de nuestra República”.

Añadió: “Mucho más quedará claro en los próximos días y semanas, pero lo que sabemos ahora es suficiente. El presidente de los Estados Unidos convocó a esta turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque. Todo lo que siguió fue obra suya. Nada de esto hubiera sucedido sin el presidente. El presidente podría haber intervenido inmediata y enérgicamente para detener la violencia. No lo hizo. Nunca ha habido una traición más grande por parte de un presidente de los Estados Unidos a su cargo y su juramento a la Constitución”.

John Katko

Como ex fiscal federal, abordo la cuestión del juicio político revisando los hechos en mano. Los hechos son los siguientes: la semana pasada, el Capitolio de los Estados Unidos fue atacado por una turba con la intención de interrumpir una sesión conjunta del Congreso y evitar la certificación de los resultados del Colegio Electoral. En consecuencia, la Policía del Capitolio de EE.UU. fue invadida. Los insurrectos irrumpieron y destrozaron el Capitolio de los Estados Unidos, agredieron a quienes se interpusieron en su camino y dejaron cinco estadounidenses muertos. Un agente de la ley murió y aproximadamente otros 50 resultaron heridos. Muchos de esos oficiales fueron brutalmente golpeados por la turba. Para el personal y los oficiales de policía que estaban en el Capitolio ese día, este evento los perseguirá para siempre. No se puede ignorar que el presidente Trump alentó esta insurrección, tanto en las redes sociales antes del 6 de enero como en su discurso de ese día. Al promover deliberadamente teorías infundadas que sugerían que las elecciones fueron robadas de alguna manera, el presidente creó un ambiente combustible de desinformación, privación de derechos y división. Cuando esto se manifestó en hechos violentos el 6 de enero, se negó a cancelarlo de manera rápida y contundente, poniendo en peligro innumerables vidas. Hacemos juramentos de defender la Constitución porque, a veces, hay que defenderla. Sin la transferencia pacífica del poder y el reconocimiento de los resultados de las elecciones, no podemos sostener nuestro sistema político. El Congreso tiene la tarea de responsabilizar al Ejecutivo. Como miembro de rango del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, el país siempre es lo primero. Permitir que el presidente de los Estados Unidos incite este ataque sin consecuencias es una amenaza directa para el futuro de nuestra democracia. Por esa razón, no puedo quedarme sentado sin tomar medidas. Votaré para acusar a este presidente. La división en nuestro país es más clara que nunca. Escucho a mis colegas republicanos en su argumento de que el juicio político solo divide aún más a nuestro país en un momento en que debemos avanzar. Estoy de acuerdo. Debe haber una continuación del gobierno y una transición pacífica del poder. Pero también creo firmemente que debo seguir la ley y los hechos y hacer que este presidente rinda cuentas por sus acciones.

Katko ha representado al Distrito 24 de Nueva York desde 2015. Katko, ex fiscal adjunto de los Estados Unidos, emitió un comunicado el 12 de enero diciendo que votaría para acusar a Trump. Katko dijo en un comunicado: “Impugnar a un presidente en funciones es una decisión que no tomo a la ligera. La Constitución de los Estados Unidos describe su uso solo cuando se ha cometido un delito grave o un delito menor”. Añadió:

Katko agregó: “Finalmente, antes de la votación de mañana sobre el juicio político, la Cámara considerará esta noche una resolución no vinculante que solicita que el vicepresidente invoque la enmienda 25 para destituir a este presidente. El vicepresidente Pence ha dejado en claro que no hará esto, y cree que los representantes electos deberían encargarse de este esfuerzo, no actuar y permanecer como miembros del gabinete. En consecuencia, no apoyaré este esfuerzo”.

Adam Kinzinger

Kinzinger, de Illinois, ha sido un crítico abierto de Trump y su administración muchas veces. Fue uno de los primeros republicanos en culpar a Trump después del asedio al Capitolio. Kinzinger anunció el 12 de enero que votaría a favor del juicio político. Kinzinger representa el distrito 16 de Illinois.

Kinzinger dijo en un comunicado: “A lo largo de mi tiempo en el Congreso, he buscado hacer lo correcto por el bien de las personas que represento y por el país en general. Estamos aquí en aguas desconocidas, y en un momento de la historia que no hemos experimentado en los tiempos modernos”. Kinzinger agregó:

El 6 de enero de 2021, el presidente de los Estados Unidos alentó a una multitud enojada a asaltar el Capitolio de los Estados Unidos para detener el conteo de votos electorales. Esta turba enfurecida se volvió violenta y destruyó el símbolo de democracia de nuestra nación. Esta insurrección provocó innumerables heridos y la muerte de varias personas, incluidos dos de nuestros oficiales de policía del Capitolio de EE. UU. No tengo ninguna duda de que el presidente de los Estados Unidos rompió el juramento de su cargo e incitó a esta insurrección. Usó su posición en el Ejecutivo para atacar al Legislativo. Entonces, al evaluar los artículos de acusación presentados ante la Cámara, debo considerar: si estas acciones, la rama del Artículo II que incita a una insurrección mortal contra la rama del Artículo I, no son dignas de acusación, entonces, ¿qué es un delito imputable?

Kinzinger concluyó su declaración: “Votaré a favor del juicio político”.

Jaime Herrera Beutler

El presidente de los Estados Unidos provocó un motín con el objetivo de detener la transferencia pacífica del poder de una administración a la siguiente. Ese motín provocó cinco muertes. La gente de todas partes vio con incredulidad cómo el centro de la democracia estadounidense era atacado. La turba violenta mató a golpes a un oficial de policía del Capitolio mientras desfiguraban los símbolos de nuestra libertad. Estos terroristas deambulaban por el Capitolio, persiguiendo al vicepresidente y a la presidenta de la Cámara. Pasaron horas antes de que el presidente hiciera algo significativo para detener el ataque. En cambio, él y su abogado estaban ocupados haciendo llamadas a senadores que todavía estaban encerrados, buscando su apoyo para retrasar aún más la certificación del Colegio Electoral. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, describe suplicar al presidente que salga a la televisión y pida el fin del caos, sin éxito. El presidente atacó al vicepresidente Mike Pence en Twitter mientras Pence estaba en una habitación segura después de haber huido de la turba que había violado el piso del Senado amenazando con colgarlo.

Herrera Beutler, quien representa al tercer distrito de Washington, ha servido en la Cámara desde 2011. Anunció sus planes de acusar a Trump en un comunicado el 12 de enero. Dijo:

Agregó: “Finalmente, el Presidente lanzó una denuncia patética de la violencia que también sirvió como un guiño y un acierto a quienes la perpetraron: ‘Los amo’, les dijo, ‘ustedes son especiales’. Más horas de la destrucción y la violencia se produjeron antes de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley finalmente pudieran despejar el Capitolio”.

Fred Upton

Upton, quien ha representado al sexto distrito de Michigan desde 1993, anunció sus planes de destituir el 13 de enero antes de la votación de destitución en la Cámara. Upton dijo en un comunicado:

Hoy, el presidente caracterizó su retórica incendiaria en el mitin del miércoles pasado como “totalmente apropiada” y no expresó ningún pesar por la violenta insurrección de la semana pasada en el Capitolio de Estados Unidos. Esto envía exactamente la señal equivocada a aquellos de nosotros que apoyamos el núcleo mismo de nuestros principios democráticos y hicimos un juramento solemne a la Constitución. Hubiera preferido una censura formal bipartidista en lugar de un proceso de juicio político prolongado. Me temo que esto ahora interferirá con importantes asuntos legislativos y una nueva Administración Biden. Pero es hora de decir: ya es suficiente.

Upton agregó: “El Congreso debe pedir cuentas al presidente Trump y enviar un mensaje claro de que nuestro país no puede y no tolerará ningún esfuerzo de ningún presidente para impedir la transferencia pacífica del poder de un presidente a otro. Por lo tanto, votaré a favor de la acusación “.

Dan Newhouse

Newhouse, que ha representado al cuarto distrito de Washington desde 2015, anunció su decisión de acusar a Trump durante un discurso en la Cámara durante el debate sobre los artículos de la acusación. Newhouse dijo en su discurso:

La semana pasada, extremistas odiosos y no estadounidenses irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos, atacando tanto la encarnación estructural de nuestra República como los valores que promovemos como ciudadanos de esta gran nación. Esta turba violenta, con la intención de perturbar los deberes constitucionales del Congreso, resultó en la trágica pérdida de vidas estadounidenses, incluido un oficial de policía del Capitolio de los EE. UU. La mafia estaba enardecida por el lenguaje y la desinformación del presidente de los Estados Unidos.

Este es un momento fundamental y solemne en la historia de nuestro país. Creo de todo corazón que nuestra nación, y el sistema de gobierno en el que se fundó, pueden estar en peligro si no estamos a la altura de esta ocasión. Esta no es una decisión que me tome a la ligera.

Newhouse agregó: “Hacer la vista gorda ante este brutal asalto a nuestra República no es una opción. Un voto en contra de este juicio político es un voto para validar la violencia inaceptable que presenciamos en la capital de nuestra nación. También es un voto para condonar la inacción del presidente Trump. No condenó enérgicamente el ataque ni pidió refuerzos cuando nuestros oficiales estaban abrumados. Nuestro país necesitaba un líder y el presidente Trump no cumplió con su juramento ”.

Newhouse concluyó: “Votaré sí a los artículos del juicio político”.

Peter Meijer de Michigan

Meijer es un miembro de primer año del Congreso que votó para acusar a Trump solo unas semanas después de que asumió el cargo. Meijer hizo su anuncio el 12 de enero poco antes de la votación.

Meijer escribió en Facebook: “El presidente Trump traicionó su juramento al tratar de socavar nuestro proceso constitucional, y tiene la responsabilidad de incitar la insurrección que sufrimos la semana pasada. Con el corazón apesadumbrado, votaré para acusar al presidente Donald J. Trump”.

Anthony Gonzalez de Ohio

González, un ex receptor abierto de la NFL, ha representado al distrito 16 de Ohio desde 2018 y anunció que votaría para acusar a Trump poco después de que concluyera el debate sobre los artículos del juicio político el 13 de enero. González dijo en un comunicado:

El presidente de los Estados Unidos ayudó a organizar e incitar a una turba que atacó al Congreso de los Estados Unidos en un intento de evitar que cumpliéramos con nuestros deberes solemnes según lo prescrito por la Constitución. Al hacerlo, han muerto cinco personas, incluido un oficial de policía del Capitolio, muchas más han resultado heridas y nuestra democracia se ha visto sacudida. La vida del Vicepresidente y de ambas Cámaras del Congreso corrió grave peligro como resultado de las acciones del Presidente en los hechos previos al 6 de enero y el 6 de enero. Durante el ataque en sí, el presidente abandonó su cargo mientras muchos miembros pidieron ayuda, lo que puso en peligro aún más a todos los presentes. Se trata de amenazas fundamentales no solo para la vida de las personas, sino también para los cimientos mismos de la República.

González agregó: “Cuando considero el alcance total de los eventos previos al 6 de enero, incluida la falta de respuesta del presidente cuando el Capitolio de los Estados Unidos estaba bajo ataque, me veo obligado a apoyar el juicio político”.

Tom Rice de Carolina del Sur

David Valadao de California

Rice ha representado al séptimo distrito de Carolina del Sur desde 2013. Rice no ha emitido una declaración sobre su decisión de votar para acusar a Trump.

Valadao es el segundo miembro republicano de primer año de la Cámara que vota para acusar a Trump. Fue elegido para representar al Distrito 21 de California en noviembre, reemplazando al demócrata TJ Cox y reclamando un escaño que había ocupado anteriormente de 2013 a 2019. Valadao no ha emitido una declaración sobre su voto de juicio político.

