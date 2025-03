Trump se prepara para revocar el estatus legal a 240.000 personas

La administración Trump se está preparando para revocar el estatus legal temporal de 240.000 ucranianos que huyeron a Estados Unidos de la invasión rusa, lo que podría terminar en deportación, informa Reuters, citando a un alto funcionario de Trump y otras tres fuentes no reveladas.

La medida forma parte de un esfuerzo más amplio de Trump para dar marcha atrás a las protecciones concedidas a los inmigrantes a los que se les permitió entrar en Estados Unidos durante el mandato del expresidente Joe Biden.

¿Cuándo se les revocaría el estatus legal?

Según Reuters, las revocaciones podrían comenzar en abril. Reuters informa que el plan ya estaba en marcha antes de que Trump discutiera a gritos con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el pasado 28 de febrero en la Casa Blanca.

Esto sería parte de un esfuerzo de la administración Trump para eliminar el estatus legal de más de 1,8 millones de inmigrantes a los que se les permitió ingresar a Estados Unidos bajo programas de libertad condicional temporal lanzados bajo la administración Biden.

Administración Trump revocará el estatus legal a inmigrantes de Cuba, Nicaragua y otros

El 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva solicitando al Departamento de Seguridad Nacional que “ponga fin a todos los programas de libertad condicional categórica”. Se espera que la administración Trump revoque el estatus legal temporal para los inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que volaron a Estados Unidos con patrocinadores estadounidenses, informó CBS News, citando documentos internos del gobierno.

La medida afectaría a más de 530.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Unos 77.000 afganos que escaparon de la toma de Afganistán por los talibanes también están cubiertos por los programas de libertad condicional.

Se les revocará el estatus legal a los venezolanos este mes de marzo

