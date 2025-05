Trump reacciona a la elección del primer Papa estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la elección del primer papa estadounidense, Robert Francis Prevost, conocido como el papa León XIV, como un “gran honor” para el país y manifestó su interés en conocerlo. “Tener al papa estadounidense es un gran honor”, declaró Trump al enterarse de la noticia. “¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al Papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!”

Trump se encuentra entre las numerosas figuras políticas estadounidenses que aplauden el histórico nombramiento del ciudadano de Chicago, de 69 años, para dirigir la Iglesia católica.

"Congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. What excitement, and what a Great Honor for our Country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment!"… pic.twitter.com/q6kNcSOqAT — The White House (@WhiteHouse) May 8, 2025

El colega republicano de Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también felicitó al nuevo papa y escribió en redes sociales: “Que Dios bendiga al primer papado estadounidense en estos días históricos”.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, católico, también expresó sus felicitaciones. “Felicitaciones al primer pontífice estadounidense, Su Santidad el Papa León XIV, por su elección como el 267.º sucesor de San Pedro. Que Dios le conceda sabiduría, valentía y gracia en el ejercicio de su sagrado ministerio”, expresó Rubio en sus redes.

Habemus Papam! Congratulations to the first American pontiff, His Holiness Pope Leo XIV, on his election as the 267th successor to Saint Peter. May God grant him wisdom, courage, and grace as he carries out his sacred ministry. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 8, 2025

El vicepresidente J. D. Vance, católico, elogió la elección del Papa. “Estoy seguro de que millones de católicos estadounidenses y otros cristianos orarán por su exitosa labor al frente de la Iglesia”, escribió Vance en X.

Los expresidentes Barack Obama y Joe Biden también expresaron sus felicitaciones. “Habemus papam – Que Dios bendiga al Papa León XIV de Illinois”, escribió Biden en redes sociales.