¿Trump puede postularse a la presidencia por tercera vez en 2028?

Donald Trump tiene apenas dos meses de haber regresado a la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos. Ya se está hablando de postularse por tercera vez en 2028.

Steve Bannon, quien se desempeñó como jefe de estrategia de la Casa Blanca, declaró en una entrevista con NewsNation que él y otros están trabajando para que el presidente Trump pueda buscar un tercer mandato a pesar de los límites constitucionales. “Estamos trabajando en ello. Creo que tendremos un par de alternativas”, declaró Bannon en entrevista con Chris Cuomo para NewsNation cuando se le preguntó cómo Trump podría superar los límites de mandato. “Veremos cuál es la definición de límite de mandato”.

🚨 Steve Bannon announced that the Trump team is already planning and gearing up for Trump 2028 🚨

Steve Bannon:

“I’m a firm believer that President Trump will run and win again in 2028, so I’ve already endorsed President Trump.”

Chris Cuomo:

“He’s term limited. How do you… pic.twitter.com/8JInVFpT5A

