Trump vs. Biden – Mapa del Colegio Electoral: ¿Trump puede ganar sin Florida?

Hay una gran certeza en las elecciones presidenciales. Para ser reelecto el presidente Donald Trump ganar el estado de Florida. Esto se debe a que es uno de los estados con más votos en su colegio electoral.

Sin embargo, la realidad es que el estado del sol no es totalmente indispensable para que el candidato republicano se mantenga en la Casa Blanca, aunque a decir verdad, perder Florida le haría muy, pero muy difícil a Trump el ahorrarse hacer las maletas. Para lograrlo, necesitaría ganar en algunos estados del centro del país, que reúnan la misma cantidad de electores que los 29 que tiene el llamado Sunshine State.

Tanto Trump como su rival Joe Biden han visitado Florida repetidamente en los últimos días. En un discurso reciente, el ex vicepresidente demócrata expresó: “Aquí en Florida ustedes pueden determinar el resultado de esta elección. Si ganamos Florida ya terminó todo”. ¿Tiene razón?

Esto es todo lo que necesitas saber:

Trump podría ganar la elección sin Florida así

Usando el mapa con el que se pueden experimentar diferentes resultados en RealClearPolitic, creamos un escenario en el que Biden gana Florida. El estado tiene 29 votos electorales. En este contexto, encontramos dos maneras en las que el presidente puede retener el poder.

En este mapa se ve como Trump pierde Florida y Wisconsin, pero consigue la reelección al triunfar en Michigan, Pennsylvania y Nevada.

También hay otras maneras en las que el candidato republicano puede lograr ganar, pero tendría que salir primero en todos los estados que no tiene seguros según las encuestas. Por ejemplo, podría perder Florida y Nevada, pero permanecer en la presidencia si consigue los votos de Wisconsin, Michigan y Pennsylvania.

Lo que también es más que claro es que si Trump pierde Florida, TIENE que ganar en Pennsylvania. No hay muchas combinaciones en las que el presidente puede ser reelecto sin Florida, pero sí hay muchas formas en las que puede perder. Por ejemplo, en este mapa le dimos un triunfo a Biden en Nevada.

En pocas palabras, Trump no puede perder los tres estados del centro que ganó en 2016 (Wisconsin, Michigan y Pennsylvania) y perder Florida. Sencillamente, la matemática no da.

¿Qué dicen las encuestas en Florida?

Biden tenía una ventaja de 1,4% sobre Biden en los estudios hasta el 1 de noviembre, según el promedio de los sondeos de RealClearPolitics. Las encuestas más recientes en el prestigioso sitio FiveThirtyEight están aquí.

En total, seis encuestas recientes dan a Biden como triunfador en Florida y otras tres dan a Trump.

En comparación, el promedio de los sondeos de Real Clear Politics en 2016 tenía a Trump ganando.

Florida Politics.com informó quel a mayoría de los observadores electorales consideran que el resultado de la elección en el estado dependerá de los márgenes del triunfo de Biden en el condado Miami-Dade, el área más populosa en el Sur de Florida.

Florida es el estado del país con más habitantes de la tercera edad, un grupo que sondeos recientes indican cada vez más adverso a Trump. El reto para Biden es mobilizar el voto afroamericano en el área de Miami, según el diario The New York Times. Por eso, no es azar que el presidente Barack Obama haya sido enviado a la ciudad en su último acto de campaña el lunes en la noche, donde se presentó con Luis Fonsi.

Such an honor to share the stage with a true leader @barackobama Un honor compartir escenario con un verdadero líder 🙌🏽. #Vote #BidenHarris2020 pic.twitter.com/NU2fJ4sf9d — Luis Fonsi (@LuisFonsi) November 2, 2020

Florida es el estado que está indefinido en la contienda presidencial que tiene más votos electorales. No es la primera vez que es determinante para elegir al presidente de Estados Unidos. En 2000, el republicano George W. Bush le ganó la elección a Al Gore por 567 votos en el condado de Broward, al norte de Miami.

Este es el original en inglés de Heavy.com, por Jessica McBride.