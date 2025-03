Trump publica conmovedor video de su regreso como presidente de Estados Unidos – VIDEO

Después de seis semanas de su toma de posición como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump publica conmovedor video en su red de Truth Social. El video que dura 2 minutos muestra momentos importantes del presidente número 47 de los Estados Unidos. También fue el 45.º presidente entre 2017 y 2021.

En el video se puede escuchar su primer discurso que dio en el Capitolio el pasado 4 de marzo.

“Hace seis semanas, me paré bajo la cúpula de este Capitolio y proclamé el amanecer de la Edad de Oro de Estados Unidos. Desde ese momento, no ha habido más que acciones rápidas e incesantes para marcar el comienzo de la era más grandiosa y exitosa de la historia de nuestro país”

“Regreso a esta cámara esta noche para informar que Estados Unidos ha recuperado el impulso, el espíritu, el orgullo y la confianza…América está de regreso…Todos los días mi administración lucha por generar el cambio que Estados Unidos necesita para crear el futuro que merece, y lo estamos logrando. Este es un momento para soñar en grande y tomar medidas audaces…Estamos drenando el pantano, es muy simple, y los días de gobierno de burócratas no electos han terminado…En las últimas seis semanas, he firmado casi 100 órdenes ejecutivas y he tomado más de 400 acciones ejecutivas, un récord para restaurar el sentido común, la seguridad, el optimismo y la riqueza en toda nuestra maravillosa tierra”.

Abajo puede ver el conmovedor video que captura todo lo que ha realizado Trump desde que regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos.

Más de Trump

Nacido en la ciudad de Nueva York, Trump se graduó de la Universidad de Pensilvania en 1968 con una licenciatura en economía. Se convirtió en presidente del negocio inmobiliario de su familia en 1971, lo rebautizó como Organización Trump y comenzó a adquirir y construir rascacielos, hoteles, casinos y campos de golf. Después de seis quiebras comerciales en las décadas de 1990 y 2000, comenzó a emprender emprendimientos paralelos. De 2004 a 2015, presentó el reality show The Apprentice. Trump, un outsider político, ganó las elecciones presidenciales de 2016 contra la candidata demócrata Hillary Clinton.