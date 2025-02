Trump envía el primer vuelo con indocumentados peligrosos a Guantánamo: ¿Quiénes y cuántos?

La administración Trump ha comenzado a transportar inmigrantes indocumentados desde Estados Unidos a un centro de detención militar en la Bahía de Guantánamo en Cuba, confirmó este martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Donald Trump ha sido muy claro: la Bahía de Guantánamo albergará lo peor de lo peor”, anunció la Secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem”.

Leavitt dijo en entrevista con Fox al menos dos vuelos de deportación estaban “en marcha”, pero no dio más detalles.”El presidente Trump no está bromeando y ya no permitirá que Estados Unidos sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo”, dijo Leavitt al medio. “Hoy ya están en marcha los primeros vuelos desde Estados Unidos a la Bahía de Guantánamo con inmigrantes ilegales”.

CNN informó que uno de los vuelos tenía “alrededor de nueve o 10” personas a bordo que fueron detenidas en Estados Unidos sin documentos de inmigración válidos. Algunos de ellos forman parte de la pandilla Tren de Aragua.

Flights to Guantanamo Bay have begun. The worst of the worst have no place in our homeland. pic.twitter.com/RM2ruAtrFl

Donald Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva para preparar un enorme campo de detención en la base naval de Guantánamo que, según dijo, podría albergar hasta 30.000 personas deportadas de Estados Unidos. “Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países [de origen] los retengan porque no queremos que regresen”, dijo Trump. “Así que vamos a enviarlos a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad de inmediato”.

Yesterday, DHS released images of the first flight carrying criminal aliens to Guantanamo Bay. The worst of the worst criminals will be held at the military facility.

"Donald Trump has been very clear: Guantanamo Bay will hold the worst of the worst." – @Sec_Noem pic.twitter.com/wwJIVqyEgw

— Homeland Security (@DHSgov) February 5, 2025