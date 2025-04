Trump presenta su visa “Tarjeta Dorada” de 5 millones de dólares

El presidente Donald Trump ha presentado su visa “tarjeta dorada” de 5 millones de dólares, con su propia imagen. “Por 5 millones de dólares, esta podría ser tuya”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. “¿Saben qué es esa tarjeta? Es la Tarjeta Dorada, la Tarjeta Trump”, compartió Trump el jueves.

El programa de “tarjeta dorada” propuesto por Trump ofrecería la residencia estadounidense a quienes inviertan 5 millones de dólares en el país.

Trump afirmó haber sido el primer comprador, pero no estaba seguro de quién era el segundo, y explicó que la tarjeta “probablemente saldrá a la venta en menos de dos semanas”. Mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó el mes pasado que se habían vendido más de 1000 tarjetas doradas y que más de 37 millones de personas en todo el mundo tienen los medios para comprar una.

Trump shows journalists a gold card featuring his face: “For $5 million this could be yours”

He does this on the very day the market wipes out $2.6 trillion in value,while millions of Americans fear for their jobs amid a looming recession. So out of touchpic.twitter.com/ZpFZP4PK6n

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 3, 2025