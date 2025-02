Trump pide agentes del IRS que ayuden a ICE: ¿Cómo ayudarían?

La administración Trump está buscando delegar con agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) para que ayuden con los esfuerzos de control de la inmigración ilegal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) envió una carta al Secretario del Tesoro, Scott Bessent, solicitando que el IRS proporcione agentes para que ayude al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el esfuerzo de control de inmigración.

El alto funcionario del DHS dijo que espera que la solicitud sea aprobada. La secretaria del DHS, Kristi Noem, quien firmó la carta, dijo que el presidente Donald Trump ordenó a su agencia “tomar todas las medidas apropiadas para complementar el personal disponible para asegurar la frontera sur y hacer cumplir las leyes de inmigración de los Estados Unidos”.

La solicitud es parte de los esfuerzos de Trump para aumentar las deportaciones masivas.

BREAKING: The Trump admin is seeking to deputize IRS agents to carry out illegal immigration enforcement with ICE in the U.S. interior. In a letter to Treasury Sec. Scott Bessent, DHS Sec. @KristiNoem writes that IRS agents are needed to assist w/ apprehension & removal of…

El presidente Donald Trump está frustrado con la cantidad de arrestos realizados por funcionarios de inmigración en los Estados Unidos, informa NewsNation. “Las cifras son demasiado bajas”, dijo el presidente a sus asistentes, según le contó una fuente. “Él quiere más”, describió la fuente de la exigencia del presidente.

"It is DHS's understanding that the Department of the Treasury has qualified law enforcement personnel available to assist…

